En el Día de la Ingeniería, quedó inaugurada la renovada Plaza Ingeniero Luis Más

En el marco del Día de la Ingeniería Argentina, el intendente Raúl “Chuli” Jorge encabezó la inauguración de las renovadas instalaciones de la Plaza Ingeniero Luis Más, en Barrio Norte. La obra, desarrollada de manera conjunta entre la Municipalidad y el Colegio de Ingenieros de Jujuy, incorpora infraestructura deportiva, recreativa e inclusiva, consolidando un nuevo espacio de encuentro e integración para los vecinos.

En este sentido, el jefe comunal subrayó que la iniciativa trasciende la mejora de la infraestructura urbana, ya que promueve la integración social y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. “La comunidad organizada a través de los colegios profesionales no solo atiende las necesidades propias de sus matriculados, sino que también proyecta esa vocación de servicio hacia la sociedad. En este caso, lo hace mediante una hermosa plaza que cuenta con polideportivo, gimnasio urbano y juegos para los niños”, expresó.

Asimismo, Jorge destacó que este tipo de acciones permiten acercar la profesión de los ingenieros a la comunidad, consolidando una relación basada en el compromiso, la participación y la construcción colectiva. “Es una actitud amigable, constructiva y muy positiva que celebramos y acompañamos”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Jujuy, ingeniero Sergio Aramayo, agradeció el acompañamiento de la Municipalidad en la concreción del proyecto. “Queremos destacar y agradecer este trabajo colaborativo realizado junto al Municipio para hacer realidad esta plaza pública en Barrio Norte, que lleva con orgullo el nombre del ingeniero Luis Más”, manifestó.

Aramayo también remarcó el compromiso social de la ingeniería y el rol del Estado en la garantía de derechos fundamentales. En ese marco, sostuvo que “el derecho a la salud, a la vivienda, al espacio público y a un ambiente sano son derechos que los ingenieros continuaremos defendiendo, entendiendo que el Estado debe ser el principal garante de su cumplimiento”.

La obra y el homenaje

La intervención integral del predio contempló la construcción de más de 130 metros lineales de cordón cuneta, nuevas veredas, mástiles y cartelería identificatoria, conformando un espacio cívico moderno y funcional. Además, se incorporaron juegos infantiles de última generación, entre ellos un mangrullo y hamacas inclusivas, promoviendo el disfrute y la accesibilidad para todas las familias.

La propuesta también incluyó infraestructura destinada a la actividad física y deportiva, con la construcción de un playón para básquet 3×3 y la instalación de un gimnasio urbano equipado con cinco aparatos. Las mejoras se completaron con tareas de reforestación y un moderno sistema de iluminación, ejecutado con el aporte del Colegio de Ingenieros de Jujuy.

La plaza lleva el nombre del ingeniero Luis Más, reconocido profesional que dejó una profunda huella en el desarrollo de la provincia y en el fortalecimiento institucional del Colegio de Ingenieros de Jujuy, entidad que presidió y desde la cual impulsó numerosas iniciativas en beneficio de la comunidad.