En Coronel Arias un hombre que disparó contra la casa de su ex pareja, huyó y lo detuvieron con un arsenal

Un hombre fue detenido en las últimas horas en San Salvador de Jujuy tras protagonizar un violento ataque armado contra la vivienda de su ex pareja.

El grave episodio ocurrió la noche del domingo 26 de abril en el barrio Coronel Arias, cuando el sujeto se presentó en el domicilio y, tras no poder hablar con la mujer, abrió una ventana desde el exterior y efectuó un disparo hacia el interior, donde también se encontraban sus hijos.

​La rápida denuncia activó la intervención de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, a cargo del Dr. Pablo De Tezanos Pintos, y de la Brigada de Investigaciones de Coronel Arias.

Tras tareas de inteligencia, se ordenó un allanamiento en el domicilio del agresor, donde los efectivos se dieron con una sorpresa alarmante, el sujeto ocultaba un verdadero arsenal.

​Durante el procedimiento, se secuestró un revólver gris cargado con capacidad para ocho disparos y más de 100 cartuchos de diversos calibres.

El hombre quedó inmediatamente detenido y enfrenta cargos por abuso de arma de fuego y tenencia ilegítima, todo bajo un contexto de violencia de género.

Actualmente, permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias sobre el arma secuestrada.