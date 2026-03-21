En Capital nuevo cronograma de descacharrado para fortalecer la prevención del dengue y chikungunya

Las acciones programadas permiten el control del mosquito transmisor de dengue y chikungunya.

El Ministerio de Salud de Jujuy avanza de manera ininterrumpida con las acciones para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti que transmite infecciones como dengue y chikungunya, con especial énfasis en el descacharrado, es decir, la eliminación de objetos y recipientes que pueden acumular agua y convertirse en criaderos de este insecto.

En el marco de un trabajo integral, los equipos de Salud llevan adelante el descacharrado cubriendo diferentes sectores de la capital jujeña sumando la ubicación de ovitrampas en cada uno de los domicilios, el correspondiente monitoreo de los lugares donde más se desarrollan los huevos de los mosquitos y reforzando las medidas de cuidado casa por casa.

Cronograma de descacharrado en San Salvador

Cada jornada inicia desde las 8.30 horas

• Miércoles 25/03: zona CAPS 820 Viviendas – Barrios 820 Viviendas y Malvinas

• Jueves 26/03: zona CAPS Campo Verde – Barrios 9 de Julio, Ascasubi, Campo Verde y Mina Lea

• Viernes 27/03: zona CAPS 337 Viviendas – Barrios 284 Viviendas y 337 Viviendas – Alto Comedero

¿Cómo prevenir dengue y chikungunya?

• Eliminá todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el ámbito hogareño

• Realizá descacharrado todos los días para descartar recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neumáticos, juguetes, chapas, piletines, tanques

• Girá los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas

• Cambiá todos los días el agua de bebederos de animales y reemplazá el agua de floreros por arena húmeda

• Limpiá colectores de desagües de aire acondicionado y canaletas y tapá los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua

• Desmalezá terrenos, jardines y patios

¿Cómo evitar la picadura del mosquito Aedes?

• Usá siempre repelentes siguiendo indicaciones del envase

• Utilizá ropa clara que cubra los brazos y las piernas, en especial en actividades laborales o recreativas al aire libre

• Colocá mosquiteros en puertas y ventanas y protegé cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras

• Cuando sea posible, usá ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones

• Utilizá repelentes ambientales como tabletas y espirales

Consulta inmediata ante síntomas

Ante fiebre alta, dolor muscular y articular, malestar general, dolor abdominal y de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y enrojecimiento o manchas en la piel, se debe acudir de inmediato al CAPS y hospital más cercano o bien realizar la consulta virtual ingresando en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a domingos de 8 a 20 horas, evitando la automedicación.