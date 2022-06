En cafetera Ariel Díaz fue el ganador en la 4ta fecha de automovilismo en el predio Tierra Brava de San Pedro

Una vez finalizada la competencia este domingo, el ganador de la categoría Cafetera, Ariel Díaz junto a Mauro Pedrosa se refirieron a la jornada vivida y detallaron como se vinieron preparando y como fue la esta nueva fecha del automovilismo.

El ganador de la categoría cafetera Ariel Díaz comentó, “sabemos que tenemos una buena herramienta, el día de hoy pudimos manotear de largada la serie, la pole porque no teníamos la punta, ganamos la serie, ganamos la final porque la verdad que la pista se deterioró y había que ir pensante y consiente para tratar de agarrar los menos pozos posibles para no quedarse a pata con la cafetera”.

Sobre el otro competidor se refirió Díaz expresando, “Mauro tiene una buena herramienta, aparte de tener una buena herramienta el maneja bien, es un gran candidato para todo esto y tenerlo en cuenta, así que a seguir laburando para seguir mejorando”.

A lo que agregó, “no hay que quedarse con los brazos cruzados nunca, siempre hay que trabajar para estar lo más adelante posible y no quedarse atrás y de acá nos vamos al taller para que el lunes o martes se la lava y de ahí a trabajar de nuevo para la próxima fecha”.

Por último señaló, “quiero agradecer primero que nada a todos los sponsors que sin ellos uno no podría hacer realizar esto, a mi familia y amigos que me vienen a ayudar, al gringo al Guille a ‘Jeta’ y a todos los que me dan una mano”.

Mientras que Mauro Pedrosa que se ubicó en el 3er puesto mencionó, “muy difícil, es una categoría complicada, competitiva, los pilotos van fuerte con las cafeteras, están a pleno, así que la verdad me costó mucho, la remamos desde que arrancamos porque veníamos con una falla en la cafetera y tratando de solucionar el problema ese, vinos si apagando la bomba de nafta eléctrica podía mejorar, pero la verdad que no, ya venía con un problema, en un momento se apagó la cafetera y me pasaron, pensé que se terminaba la carrera ahí, pero gracias a Dios volvió a arrancar con las fallas pero se terminó y pudimos entrar dentro de un podio”.

En cuanto al logro manifestó, “pudimos obtener un podio, la verdad yo creo que es merecido después de tanto trabajo, con la mala racha y hoy se cortó porque veníamos con buenos tiempos de clasificación y buenas series, a la final no terminaba por algún motivo, por suerte en está fecha se cortó la racha y pudimos entrar en un podio, yo agradecidos con la gente que me apoya y ayuda, acá estamos ahora en la técnica y quiero agradecer a los sponsor, imprenta Alberdi, Proyajo, Cochería SRL, Canal 2 de Perico, Hotel Alvear, Pedro Brils, Harley Daividson, Distribuidora Romi, La Pana, Radiadores Perico, Nani Masi que me dio una mano con el motor y el Pana con el chasis, es impresionante lo que cambio y mejoro la cafetera, la verdad que corriendo uno se da cuenta que hay muchas cosas por mejorar porque todos los pilotos no dejan de trabajar para mejorar, así que vamos a trabajar a pleno para ver si la próxima podemos entrar en un podio, estamos rogando y vamos a trabajar para eso, esperemos que siga esta buena racha y si metemos un podio trataremos que sea el 1ro porque tanto lo buscamos y anhelamos, también quiero agradecer a Mecánica Pitilo que me da una mano en el taller siempre, así que gracias a él que me apoya en el taller y pudimos terminar el auto”.

Posiciones por categorías:

T. S.

Ignacio Scarpellino Andrés Peressin Ricardo Scarpellino

Fórmula 05

Hernán Gelmetti Joaquín Campussano Oscar Tintilay

Categoría 1100

Alejandro Zeballos Eduardo Goiris Julio Moisés

Cafeteras