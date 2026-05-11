En Alto Comedero Infantería recuperó un automóvil que había sido robado de un taller mecánico

En un rápido y efectivo procedimiento realizado este mediodía, efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N° 7 lograron recuperar un vehículo que tenía pedido de secuestro por robo.

La intervención del Pelotón Fénix 3 tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas, tras recibir una circular radial sobre la sustracción de un automóvil marca Citroën C4 color azul.

Tras un intenso rastrillaje por el sector de las 14 Hectáreas, los uniformados divisaron el rodado estacionado sobre el cordón cuneta en una vivienda de la calle Tupac Amaru.

Mientras el personal resguardaba el vehículo, se hizo presente la propietaria, una joven de 22 años, quien denunció que el auto le había sido sustraído momentos antes desde un taller mecánico ubicado en el barrio Belgrano.

En el lugar, una mujer de 23 años salió del domicilio donde se encontraba el coche manifestando haberlo «comprado» a un tercero, versión que quedó bajo investigación debido a la inmediatez del robo.

Ante esta situación, se dio participación a la Brigada de Investigaciones, que quedó a cargo de las actuaciones legales y el traslado del rodado. Gracias al compromiso del personal de la UR-7, el bien fue restituido a su dueña, reafirmando la efectividad de los patrullajes preventivos en las zonas más críticas de Alto Comedero.