En Alto Comedero hallan artefacto militar en un domicilio y se activa protocolo de explosivos

Momentos de tensión se vivieron en un sector del barrio Alto Comedero cuando una vecina descubrió un objeto extraño en su propiedad.

De inmediato, se dio aviso a la División Explosivos de la Dirección General de Bomberos.

Estos activaron el protocolo de seguridad, brindando instrucciones telefónicas precisas a la propietaria para que nadie manipulara el elemento hasta el arribo del equipo técnico especializado.

Al llegar al lugar, los especialistas trabajaron de forma coordinada con la Seccional 63 y personal del SAME para perimetrar la zona y garantizar la seguridad de los vecinos.

Tras una inspección minuciosa, se confirmó que el elemento era un artefacto reglamentario de uso militar que, por su aspecto, presentaba signos de desgaste y una antigüedad considerable, lo que requirió un manejo extremadamente cauteloso.

Una vez asegurado el artefacto por los técnicos capacitados, fue trasladado bajo estrictas normas de seguridad para su resguardo y posterior disposición final.

La intervención finalizó con éxito y sin incidentes, sirviendo como un importante recordatorio para la comunidad sobre la peligrosidad de estos elementos que, a pesar de su estado de desgaste, pueden conservar su poder destructivo.

​Por otra parte recordaron que ante el hallazgo de objetos metálicos antiguos o desconocidos nunca se debe tocarlos, solo llamar de inmediato al 911