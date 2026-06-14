Empleo en Argentina: Se perdieron 20.000 puestos de trabajo en un mes

El empleo registrado privado retrocedió 0,2% en marzo, acumulando una caída significativa mientras los salarios reales mostraron señales mixtas según el sector.

El primer cuatrimestre del año estuvo marcado por una desaceleración en el mercado laboral argentino. El empleo registrado privado evidenció una nueva caída en marzo y confirmó la persistencia de dificultades para generar puestos de trabajo formales en una economía empujada por sectores extractivos.

Según el último Panorama mensual del trabajo registrado de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en marzo de 2026 el número de trabajadores registrados del sector privado se redujo 0,2% respecto del mes anterior, lo que implicó la desvinculación de aproximadamente 20.000 personas de empleos formales.

La caída interrumpió una breve recuperación observada entre enero y febrero y marcó el primer retroceso desde noviembre de 2025.

Dentro de este escenario, el empleo asalariado privado cayó 0,1%, equivalente a unos 7.600 trabajadores menos, mientras que el número de monotributistas también retrocedió 0,3%, con una pérdida cercana a los 6.300 aportantes. El comportamiento evidencia que la desaceleración económica continúa afectando la capacidad de absorción de empleo del sector privado.

Empleo por actividad económica: ¿Se recupera el mercado laboral?

La dinámica sectorial mostró fuertes contrastes. Los únicos rubros que incrementaron sus plantillas fueron las actividades vinculadas a la producción primaria, como minería, pesca y agricultura. Sin embargo, estos sectores representan apenas el 7% del empleo asalariado formal del país.

Así lo determina el informe:

Los tres sectores vinculados a la producción primaria de la economía fueron los únicos que expandieron sus dotaciones de personal (Minas y canteras; Pesca; y Agricultura, ganadería y silvicultura); no obstante, este conjunto representa apenas el 7% del empleo asalariado registrado total. En contraposición, los cuatro sectores que evidenciaron caídas relevantes en marzo de 2026 concentran el 49% de la masa asalariada formal.

Al mismo tiempo, la encuesta de Indicadores Laborales (EIL) registró una caída adicional del 0,1% en abril para las empresas de más de diez trabajadores de los principales centros urbanos. Mientras el empleo se mantuvo estable en el Gran Buenos Aires, en los aglomerados del interior del país se observó una contracción de 0,3%.

¿Aumentó el salario real en algunos sectores?

El informe destaca un crecimiento del salario real del empleo registrado privado. En abril, el poder adquisitivo del salario medio de los primeros aumentó 1,3% respecto del mes anterior y se ubicó 4,3% por encima del nivel registrado en noviembre de 2023, según este informe oficial. Además, se convirtió en el segundo valor más alto desde fines de ese año.

En contraposición, los salarios reales pactados en convenios colectivos de trabajo cayeron 6 puntos desde noviembre 2023, aunque el último mes repuntaron 0,3%.

La situación salarial que depende de Convenios Colectivos varía considerablemente según la actividad económica. Los mayores avances se observaron en transporte automotor, encargados de edificios, construcción y camioneros. Por el contrario, sectores como textiles, metalúrgicos, comercio e indumentaria registraron pérdidas de poder adquisitivo superiores al 8%.

El panorama muestra una economía que todavía no logra trasladar el crecimiento de la economía en ciertos sectores productivos a la generación de empleo, mientras que se resiente la actividad en los sectores más demandantes de trabajo.

(Urgente24)