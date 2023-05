Empleadas de la Municipalidad de Yala reclaman por su despido y piden la reincorporación

Denunciaron que el intendente esta haciendo ingresar a gente como jornalizado y que aduce además falta de presupuesto para pagar sueldos.

Un grupo de trabajadoras de la Municipalidad de Yala, esta mañana reclamaron en Plaza Belgrano su reincorporación, señalaron que tizón que hizo ingresar a la Municipalidad a otras personas que no son de la jurisdicción y que a ellas las dejó sin trabajo.

Zulema Claros comentó, “yo pertenecía al municipio de Yala, hasta el día martes donde me fui notificada por un correo electrónico que he dejado de pertenecer al municipio, una vez que leo el decreto veo que prácticamente me trata de inútil en el área donde yo estaba y que el presupuesto no alcanza para pagar nuestros sueldos, pero él en esta campaña hizo ingresar gente como jornalizada con 8 horas y encima es gente que no son de la jurisdicción, pero tienen domicilio allá en la jurisdicción de Yala”.

Luego agregó, “en mi caso más que nada, creo que es porque no me presté a hacer campaña y entonces este año por cuestión de salud, por trabajo y porque soy mamá soltera de 2 hijos salgo a trabajar también de tarde y no tuve tiempo para estar con él las 24 horas como pedía, que todos estuviera, Yo me entero por mi jefa de área que me pregunta cómo estaba y como no había visto el correo ,ella me informa, me pide disculpas y que entienda la presión que le pusieron para realizar el informe para hacernos el despido”.

Luego agregó, “yo trabajo hace 5 años estoy jornalizada también pero de anteriormente ya tengo más años, es decir que llevo trabajando en el municipio desde hace 10 años, aparte de eso yo soy una mujer enferma diabética e hipertensa y en tiempos de Covid jamás tome ese receso que le dieron a la gente porque mi área era la única área que estaba trabajando en todo el municipio y ni eso nos reconoció, solo reconoce que somos mujeres y que venimos años en nuestras funciones, actualmente fuimos despedidas 3 compañeras. A ella le informan el día miércoles y a mí el martes, pero el informe de nuestro despido está con la fecha del lunes y yo hasta el día martes trabajé con normalidad dentro del municipio”.

Por otra parte Blanca Mamani remarcó, “yo hace aproximadamente 17 años que trabajo dentro del Registro Civil de la localidad de Lozano y mi función es inherente toda al Registro Civil y en el día de ayer en horas de la mañana yo me presento a trabajar como todos los días y posterior a eso se hizo presente la encargada de la delegación, tipo 8 de la mañana me dice que mire mi WhatsApp y lo leo, allí dice que he sido despedida por el intendente de la localidad de Yala, Santiago Tizón sin justificación alguna ya que no faltó, aunque esté enferma siempre trato de cumplir con mi trabajo”.

A su vez añadió, “ese día cumplí con mi trabajo de manera normal y atendí a la gente, a pesar de mi desesperación ya que no encontraba la justificación de mi despido, así que de todas maneras me quede trabajando y alrededor de las 12 del mediodía me acerque al municipio para pedir la resolución por escrita donde allí yo pueda firmar el despido pero en disconformidad y que se lo traiga al encargado para que pueda accionar sobre esta situación”.

“Hoy vine a Casa de Gobierno, no solo por mi situación, sino también por mis compañeras ya que somos mamás y tenemos una carga familiar por delante, tenemos hijos, familiares, personas enfermas e hijos estudiando, además la canasta básica sigue subiendo y no podemos llevar el alimento a la casa, por ello le solicitamos al gobernador que por favor interceda y nos dé una solución y que al menos me absorba para no estar solicitando limosna al intendente”, expresó.

Además, Mamani recalcó, “hasta el momento no nos recibió ninguna autoridad, así que estamos haciendo nuestro descargo aquí para que la gente se entere lo que está pasando en Yala, más con nosotros las mujeres que tenemos nuestros años trabajando y hasta la fecha nunca hemos fallado en nuestro trabajo, siempre cumpliendo al pie del cañón, enfermas o con lluvia y hoy por hoy por no prestarnos al trabajo político y a su forma de trabajo político nos encontramos en esta situación”.

Para finalizar manifestó, “el mismo intendente me llamo desde su celular diciéndome que yo debía ir a entregar el sábado y el domingo los DNI porque teníamos un montón, había mucha gente que no iba a poder votar por mi culpa, en ese caso yo tomé cartas en el asunto y me dirigí al hacia el director que es mi superior en el trabajo, que es el señor Octavio Rivas el cual me refiere en esta situación que no debía hacerlo porque el Juzgado Electoral lo prohíbe y que estaba contra de la ley y al no realízalo esto luego se da mi despido que ha sido una sorpresa, en este caso al no obedecer las órdenes del intendente me encuentro en esta situación y sé que dentro del Registro Civil no ingreso ninguna persona porque yo soy personal único, pero sí sé que en la Municipalidad ingresaron personas con jornal de 8 horas eso que yo aun con toda la antigüedad que tengo solamente tengo un jornal de 6 horas y cobro la mínima”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ