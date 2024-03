Empleada municipal de la Delegación de Alto Comedero reclama por su situación laboral

Se trata de quien un tiempo atrás fue inspectora de Tránsito y que luego de sufrir malos tratos o violencia laboral y abuso sexual la trasladaron a la Delegación Municipal de Alto Comedero con la promesa de volverla a su función en 60 días.

Según relata Roxana Mabel Cruz, eso nunca sucedió y ahora cansada de la situación resolvió reclamar por todo lo que pasó y le está pasando desde que se encuentra en ese lugar. Además denuncia las malas condiciones de trabajo donde debe realizar sus tareas.

Resalto que desde que le sucedió esta tremenda situación nunca ninguna organización que dicen defender a las mujeres les brindo su apoyo a lo vivido y que le queda visibilizar esta situación solo a ella.

La inspectora de Tránsito de San Salvador de Jujuy Roxana Mabel Cruz comentó, “soy inspectora de Tránsito de San Salvador de Jujuy planta permanente, tengo antigüedad, categoría, pero qué pasó yo denuncio a los directores y jefe de la Dirección de Tránsito por violencia laboral y a un jefe por abuso sexual,

Ante esta situación ella prosiguió relatando, “me dicen con mentiras me trasladan por 60 días, de esos 60 días van a ser 4 años que estoy, me dijeron ellos que para protegerme me mandaban a ese sector a trabajar con un grupo de mujeres, que iba a estar yo contenida, en el sector obras del área de pintura y me encontraba mal con todo lo que me estaba pasando, acepto porque era solo por 60 días, aparte no me quedaba otra porque sí o sí me tenían que sacar a mí y a ellos como funcionarios o jefes no se los podía tocar y de allí me llevan con una mentira, llegó a la Delegación Municipal a prestar servicio y busco al grupo de pintura, al grupo de sector de obras como dice mi el memorándum porque está claramente explícito, entonces busco al sector de mujeres que me iban a proteger y me dijeron que nunca en la Delegación de Alto Comedero existe el área de pintura y tampoco existe el grupo de mujeres que a mí me iban a contener, al contrario hablo con el encargado que me dice señora, a usted le queda la pala y el pico y subir al camión porque este es el sector obra, porque así dice su memorándum, no podía creer lo que me estaba pasando entonces ya con tanta presión y tantas amenazas que venía sintiendo, callado yo le digo que tengo que pintar y me dice quédese ahí, abajo de un árbol porque hacía mucho calor”.

Luego agregó, “no podía creer lo que me estaba pasando, no existía el grupo de mujeres que me iban a contener y yo con una situación terrible de depresión y sin un lugar de trabajo, porque yo creía que en Jujuy tenemos tantas instituciones que dicen proteger a la mujer, entonces pensé que las leyes, decretos, ordenanza y todas las cosas que hay en defensa de nosotras como mujeres o como empleadas, también pensé que realmente iba a ser eficiente esto pero no fue así, entonces no me quedaba otra y luego me empezaron a llegar cosas para ir a pintar y entonces me dediqué a pintar y también ahí empecé a ver todas las necesidades que hay, que si quería ir buscar las pinturas, trapos para limpiar los fierros tenía que acudir a los tachos de basura, no podía creer todo lo que me estaba pasando y empecé a ver la realidad de que yo como mujer soy la única mujer de sector obras, soy la única mujer de 100 hombres, no hay ningún grupo de mujeres, no hay ninguna mujer, soy la única mujer que trabaja a la par haciendo un trabajo de hombre con los compañeros”.

También contó “luego empecé a hablar con los demás compañeros, porque ellos tampoco entendían qué hacía ahí, entonces les mostré el memorándum de porque estaba ahí y me aceptaron mis compañeros y actualmente sigo en la Delegación ya son 4 años, trabajando como pintora, pintura de parques y todo trabajo que me den lo tengo que realizar, pero no tengo ni tampoco tienen mis compañeros los elementos como corresponden de seguridad, porque a mí me dan pintura y combustible, no me dan ni un trapo ni nada ósea todo lo tengo que buscar y si tengo que salir tengo que buscar en los tachos de basura porque no tenemos nada, trabajamos en indigencia total, debemos levantar la basura para realizar los trabajos que hacemos, hoy por hoy el sector herrería que estaba dentro de la Delegación Municipal ha sido vendido al Banco Macro y a nosotros no llevaron a un lugar precario al fondo y nos dijeron también mentiras que solo íbamos a estar allí por 2 meses que luego iban a construir un lugar nuevo de herrería pero es mentira, allí nos mojamos todo yo ya pase por todo, de hecho me sacaron de mi lugar de trabajo, me bajaron la categoría, me bajaron mi sueldo, me han calumniado, es muy triste y mis propios compañeros, han sido cómplices porque yo denuncie el abuso sexual”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ