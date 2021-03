Empleada municipal de la Capital inició marcha desde La Quiaca para denunciar violencia laboral y de género

Roxana Cruz, empleada de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy quien comenzó una marcha en la ciudad fronteriza de La Quiaca.

Tiene programado llegar a la Capital el lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer para participar de las actividades programada para conmemorar esta fecha.

En diálogo con un periodista de esa ciudad comentó, “soy de San Salvador de Jujuy, quiero realizar una denuncia por violencia hacia mi persona, es por eso que mi cartel dice no al abuso de violencia laboral y de genero porque nosotros como mujeres tenemos que tener un trabajo digno, no ser violentadas tenemos leyes decretos que deben ser cumplidos no debemos apañar”.

Dijo en la charla, “el Estado es responsable de lo que me pueda pasar, no me escucharon, yo soy de San Salvador de Jujuy, vine a La Quiaca y desde La Quiaca me estoy yendo hacia la Capital para así el 8 de marzo poder llegar con mi nota, porque además estoy juntando firmas, pido que me ayuden y apoyen. Yo quiero volver a mi lugar de trabajo porque he sido injustamente sacada de mi lugar de trabajo”.

Contó además Roxana, “lo otro que he denunciado es porque abusaron de mí. Me violentaron y están tranquilos porque tienen poder político, ellos piensan que me callaron, pero no me van a callar, aquí estoy, tengo muchas fuerzas, a pesar del dolor me propuse que tengo que salir como mujer para trasmitir a las demás mujeres que denuncien, no se callen, que hagan conocer lo que les pasa, esta es la realidad que tenemos”.

“El día 8 de marzo es un día que tenemos que recordar a todas las mujeres que lucharon incansablemente, debemos tener memoria porque gracias a ellas tenemos muchos derechos y los derechos se conquistan en la calle organizándose con mujeres” agregó la mujer

Sobre la marcha iniciada este sábado explicó, “estoy realizando esta camina desde La Quiaca hasta Jujuy concientizando a las mujeres puneñas, a todas que salgan y se animen así pierden el miedo porque que hay que salir”.