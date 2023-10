Emplazan a vendedores artesanos a dejar sus puestos de ventas

Nuevamente desde de la Dirección de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy vuelven a ser noticias, ya que ahora notificaron que los vendedores artesanos de calle Lavalle deberán dejar ese lugar.

Así lo hizo conocer uno de ellos quien es artesano y lleva 12 años ejerciendo esta profesión en la vía pública y ahora con esta medida por parte de esta Dirección, ya no van a tener como generar un ingreso económico y poder sustentar a sus familias, ya que es el único ingreso que tienen.

Uno de los vendedores comentó, “nosotros no entendemos porque acá no, porque nosotros nos comportamos bien, ya tenemos nuestras clientelas, trabajamos tranquilos, ordenadamente, cumpliendo las normas de conducta que si no la cumpliéramos podrían venir y decirnos, porque acá somos gente de trabajo que tenemos familia y queremos solamente seguir trabajando, porque anteriormente nos han sacado de la Belgrano con el acuerdo de venir a trabajar acá y aquí antes no vendíamos nada y ahora empezamos a que la gente nos conozca y comenzamos a vender nuestras artesanías porque son productos artesanales hechos por nosotros”.

Luego recalcó, “nos dieron hasta esta semana para irnos ya después del lunes que viene ya no podemos armar y si armamos nos van a hacer una multa y a nosotros cualquier lugar que nos den alejado del centro se complica muchísimo al vender, porque siempre nos dan un lugar alejado y nos perjudica. Yo trabajo, soy artesano desde hace 25 años, tengo 12 años acá comprobados con papeles de la Municipalidad que demuestra que hace 12 años estoy acá y soy artesano de la provincia de Jujuy y yo solamente vivo de esto, porque me esfuerzo para vender mi producto y es mi única fuente de trabajo, también tengo hijos detrás, mi familia y quiero llevar una vida decorosa como cualquier humano, no una vida roñosa y yo con lo que trabajo acá intento llevar una vida decorosa”.

Para finalizar expresó, “lo primero que nos dicen que es porque esto es el casco histórico, pero yo hace años estoy trabajando acá pero justamente hoy aplican esa ley de casco histórico que antes no era casco histórico, esto es rarísimo y según lo que nos dijo el empleado municipal que nos viene a intimar es porque la directora no nos quiere y yo no sé por qué, yo me comporto bien y pido a las autoridades que analicen bien y que se sienten con nosotros a hablar, que vean lo que hago y si es desagradable o no lo que hago, porque no es justo que nos saquen de aquí cuando anteriormente nos sacaron de la Belgrano y ahora que estamos acá es un poco remunerable, es injusto que nos saquen, así que pido por favor ya que estamos en una etapa muy difícil que nos afecta a todos y nosotros solo estamos trabajando y no molestamos a nadie”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ