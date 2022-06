Elisa Carrió: “José María va a ser candidato en el 2023”

En el marco de su gira por el país, y luego de un encuentro con el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, la líder nacional de la Coalición Cívica ARI, Dra. Elisa Carrió, anunció, en conferencia de prensa, la candidatura del Lic. José María Albizo Cazón por la CC-ARI, dentro de Juntos por el Cambio, para las elecciones del 2023.

En contexto de fortalecer Juntos por el Cambio, la Dra. Elisa Carrió arribó a nuestra provincia para concretar un encuentro privado con el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, en el cual también participaron el presidente de la CC ARI-Jujuy, Lic. José María Albizo Cazón, y el presidente nacional del Partido, Maximiliano Ferraro.

Al día siguiente, como parte de la rica agenda de su visita, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Café Senador. Allí, ante la inquietud de los periodistas presentes acerca de la aspiración a un cargo electivo en 2023, por parte de quien es el presidente de la CC-ARI Jujuy, la líder nacional del partido sentenció: “Por supuesto que José María va a ser candidato”.

Por su parte, el Lic. Albizo Cazón expresó: “Para mí es un gran orgullo, es un sueño que empezamos hace muchos años. Es demostrarle al poder que se puede sostener principios en momentos difíciles y por sobre todo que, sin dinero y sin poder, se puede construir un partido. Esto inició cuando yo tenía 17 años, y la Dra. Carrió me cobijó desde ese entonces y me enseñó todo lo que sé. Me enseñó que el cargo no te da la autoridad, la autoridad te la da la ética, la conducta y los principios”.

Más adelante, en el Cine Teatro Alfa, se desarrolló de forma exitosa el acto de Institucionalización del partido, en donde luego de un intercambio con el público, ambos anunciaron, con gran emoción ante simpatizantes, afiliados y fuerzas aliadas, el inminente avance de la obtención de la personería jurídica de la CC-ARI en nuestra provincia.

En su discurso, “Lilita” Carrió destacó: “Siempre soñé con que la historia terminara, no con que yo tuviera el éxito, sino que ganara la Argentina, porque si no, no era una buena historia, era la historia de una política más. Y entonces, me parece que José María interpretó eso muy bien. Con 18 años se fue formando intensamente, es intenso… Pero los intensos son necesarios. Es necesario que haya intensos en Jujuy porque sino los pactos se pierden”.

Finalmente, Albizo Cazón consagró la jornada histórica manifestando: “Esto, permitirá sostener el legado de más de 20 años, en el cual me ha instruido mí Maestra, al momento de además pedirme que jamás deje de estudiar, hoy siendo Lic. en Relaciones Internacionales, con una tesis que se publicará como libro con prólogo de ella, le digo a todos los jóvenes que no paremos de estudiar, de formarnos, de instruirnos, porque el que siembra entre lágrimas, cosecha entre canciones”.