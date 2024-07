Eleonora Ramos es una de la representante jujeña al Campeonato Nacional de Malabo Femenino 2024

Este año el Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2024 tendrá como sede la ciudad de Tanti, en la provincia de Córdoba. Entre el jurado estuvieron dos campeones nacionales como Jorge Martínez y la subcampeona nacional Judith Monteros.

Eleonora Ramos salió en primer lugar como solista de malambo femenino sub 17 en el selectivo realizado en el Centro Cultural Manuel Belgrano de San Salvador de Jujuy realizado el pasado 15 de junio.

Eleonora Daniela tiene 15 años y salió campeona provincial sub 17 en el Preselectivo del Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2024 e integra la Agrupación Jujuy Malambo, siendo su profesor Pablo Armatta.

Al referirse sobre este logro señaló, “han pasado dos semanas desde el preselectivo del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, y hoy finalmente encuentro las palabras para expresar lo que siento. Representar nuevamente a mi provincia en este campeonato es un honor que me llena de emoción. El camino hacia esta clasificación ha sido una montaña rusa de emociones y desafíos”.

“Las horas interminables de ensayo, los momentos de frustración cuando las cosas no salían como quería, y las veces que sentía el peso de la competencia queriendo aplastarme. Sin embargo cada vez que caía, siempre encontré la fuerza para levantarme y seguir adelante, agregó.

Por otra parte mencionó, “quiero agradecer de corazón a mi familia, cuyo sacrificio y aliento fueron mi luz en la oscuridad. A mis profesores: Jorge Martínez, Judith Monteros y Pablo Armatta, quienes no solo me enseñaron los pasos, sino que también me inspiraron a superar mis límites y a perfeccionar mi arte con paciencia y dedicación. Y también dar gracias a mis amigos, tanto de malambo, como de danza o del colegio, que siempre estuvieron ahí para animarme en cada paso del camino, que me acompañaron y me escucharon cuando me sentía mal, gracias por la confianza”.

Sobre la danza expresó, “malambo para mí es más que una danza, es mi forma de vida, mi expresión más profunda. Detrás de cada mudanza, cada giro, tuvo horas de ensayo, momentos de duda y lágrimas; pero también hay risas compartidas, un apoyo incondicional y una pasión que nunca se apagará. Tampoco digo que mis ensayos siempre han sido fáciles y lindos. Hubo momentos en los que el cansancio me amenazaba con dejarlo, momentos en los que sentía que el peso del mundo me arrastraba hacia abajo; porque el miedo al fracaso se hacía sentir, pero cada obstáculo solo encendió en mi determinación y fortaleció mi vínculo con el Malambo”.

Recordando luego, “siempre tengo presente porque empecé esto en mi primer lugar, porque malambo no es solo un desafío físicamente, sino que también emocionalmente; porque malambo es mi lugar seguro en tiempos difíciles. Y si alguna vez lo dejara sería como sentirme ahogada, sería como renunciar a una parte de mí misma. No podría imaginar mi vida en un futuro sin el golpe del bombo, la música de la guitarra, y la melodía del acordeón, sin esa música que hace latir a mi corazón con fervor”.

Destacando así mismo, “está victoria no es solo mía, es de todos los creyeron en mi y me alentaron a seguir incluso cuando me parecía imposible. Gracias por ser mi red de seguridad, por levantarme cuando caí y por celebrar conmigo cada pequeño paso hacia el triunfo en el camino hacia esta competencia. Prometo seguir adelante en esta oportunidad con dedicación y esfuerzo. Representaré a mi provincia con orgullo y pasión. Está victoria marca un capítulo importante en mi viaje, pero sé que aún queda mucho por aprender y mejorar”.

Finalmente agregó, “estoy lista para enfrentar los desafíos que el futuro traiga, sabiendo que tengo a personas increíbles a mi lado que creen en mí. Gracias a todos, de todo corazón, por ser parte de esta experiencia inolvidable y por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal a través del malambo”.