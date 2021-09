Elecciones paso 2021: Fuerte autocríticas del diputado Ferreyra al Partido Justicialista

El diputado nacional Julio Ferreyra realizó un balance de los resultados del Partido Justicialista en las elecciones realizada el pasado junio y no descartó volver a perder en las generales de noviembre si no se logra la unidad dentro del justicialismo.

El diputado nacional se encontraba presente en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos realizado en la ciudad Capital y se comprometió a seguir trabajando por la unidad para que en el 2023 el PJ vuelva a recuperar terreno, señalando que el peronismo fue siempre el primer partido en Jujuy y la primera fuerza que gobernó la provincia y pidió que el domingo la gente participe de la elección para el bien de todos.

Julio Ferreira comentó al respecto, “hemos tenido una derrota muy dura en junio y estamos viendo en trabajar para por lo menos no perder en diputados nacionales, le deseamos suerte a Leila, la estamos apoyando hace unos días fuimos a Fraile Pintado a acompañarla y el justicialismo tiene que entender que no podemos regalarle todo al gobierno, así que esperemos que acompañen en estas elecciones el domingo a Leila para que por lo menos aseguremos diputados nacionales, la derrota en junio nos dolió fue muy dura”.

Con respecto a la situación actual del peronismo mencionó, “si no logramos la unidad nosotros estamos perdidos y eso lo tiene que entender particularmente el que tiene poder de decisión, soy un convencido que de esta situación nos llevó la falta de unidad y yo he estado convocando a la unidad sin restricciones porque todos cometemos errores, tenemos diferencias, pero siempre hay que poner el interés mayor por encima de todo, si nosotros no logramos la unidad iremos a esta elección a perder y a la elección del 2023 a perder otra vez, tenemos que lograr la unidad del justicialismo, unidad para gobernar para la gente, no unidad para gobernar para uno, yo por ejemplo en una sola reunión que se hizo con la prensa en el 2019 dije una sola lista para diputado nacional, no importa si estoy yo y el sábado a ultimo día me fueron a buscar porque había 4 listas y la división no sirve, hay que deponer actitud, por ejemplo ahora estoy ayudando y diciéndoles yo no voy a nada y colaboro porque si vamos con interés personal no vamos a colaborar sino a buscar algo, acá necesitamos que todos depongan actitud y vamos detrás del que mida mejor”.

A su vez Ferreira remarcó, “yo voy a seguir trabajando por la unidad y en el 2023 tenemos que recuperar terreno, el peronismo fue siempre el primer partido en Jujuy y la primera fuerza que gobernó la provincia y no podemos haber perdido tan catastróficamente como perdimos en el mes de junio, yo estoy afiliado desde el año 90 más o menos y tengo un concepto que no lo cambio, siempre trabaje para la gente en todos los organismos que me toco trabajar, para mí la gente estaba por encima de todo y en los hechos lo fui demostrando, creo que todos tenemos que trabajar para la gente, hoy la gente la está pasando mal, con situaciones muy difícil yo salgo mucho al interior y apena mucho ver la situación de pobreza que son insalvables y realmente lo que acá hay que hacer es generar empleo a cualquier precio, no al empleo público, porque el empleo público también termina fundiendo al Estado, hay que generar empleo genuino con inversiones y para eso hay que revisar el tema impositivo, yo no me olvido cuando Lula asumió la presidencia de Brasil dijo voy a desgravar el impuesto a todas las empresas que se instalen en Brasil, voy a perder con los impuesto pero voy a ganar en sueldo y voy a sacar a la gente de la pobreza, entonces tenes que buscar un punto de equilibrio entre los impuesto y la generación de empleo, porque si vos al ver que no tenes más ingresos tenes que seguir aumentado impuesto y vas matando a los inversores porque se van y perdes fabricas importantes, entonces hay que mirar al país con el sentido de patria porque creo que se ha perdido mucho el sentido de patria, hay que recuperarlo”.

Luego Ferreira añadió, “yo por ejemplo tengo un cargo de diputado nacional, pero yo trabajando en el registro civil era útil a la gente, todos los día había alguien con un problema serio que yo se lo arreglaba, ahí me sentía útil, en la nación llegamos con la epidemia o la pandemia, solo es por internet y no es lo mismo, he presentado leyes importante que no se han tratado, hasta ahora solo se han tratado los que mandan desde el Ejecutivo y yo pretendo que se traten las leyes que propuse porque se presentaron algunas importantes así que vamos a ver”.

Para finalizar expresó, “la democracia nos da la posibilidad de cambiar con el voto lo que este mal o lo que no nos guste, es una elección personal pero no tenemos que renunciar a un derecho que nos da la democracia de poder ir y expresarnos, así que le pido al pueblo de Jujuy que el domingo participe de la elección para el bien de todos”.