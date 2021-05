Elecciones: José Luis Martiarena presentó a los candidatos del “Frente Jujuy Puede”

Esta mañana en la sede partidaria del Frente Jujuy Puede se presentaron los candidatos para las elecciones del 27 de junio donde se van a elegir diputados provinciales, concejales vocales municipales en todo el distrito electoral de la provincia.

El actual diputado nacional José Luis Martiarena. candidato a diputado provincial y principal referente del “Frente Jujuy Puede” presentó a los candidatos en una conferencia de prensa que brindó en horas de la mañana, acompañado por quienes integran la lista de diputados provinciales, Mabel Cardozo, también de los candidatos a concejales por Capital Alberto Buliubasich, Elsa Yolanda Moya, Martín Morcillo, Carmen Rosa Cuellar, Marcos Antonio Tastaca y Nélida Nievas, además los candidato por el municipio de Yala, doctora María Luisa Ordoñez y Jorge Sabastián Alavar.

Al momento de referirse a su lista el diputado dijo que, “un sector del poder económico usurpo el Partido Justicialista y lo ha desactualizado cerrando las puertas a todos los justicialistas de Jujuy, los compañeros y compañeras de toda la provincia tienen que conocer esta verdad. Nosotros hemos creado este espacio nuevo realizando un amplia convocatoria, es por ello que me acompañan personas reconocidas en Jujuy que han hecho trascender la provincia como Alberto con un alto sentido de solidaridad y que ahora está dispuesto a ayudarnos en esta cruzada jujeña, también hemos convocado a docentes, trabajadores, jóvenes instructores y productores, prácticamente a todos los sectores de la comunidad de Jujuy, personas con distintas ideas para trabajar por un nuevos proyectos para los jujeños”.

Y agrego que “en el otro sector han quedado personas con enormes mezquindades quienes priorizan sus intereses personales y nosotros quisimos dejar atrás esas cuestiones que no le interesan a la gente, hemos adelantado nuestra mirada a Jujuy, es por ello que el Frente nació como una alternativa política electoral frente a la proscripción que nos querían hacer desde el PJ”.

“Además hay un hartazgo de la ciudadanía frente a los sectores políticos tradicionales, tenemos muy claro lo que queremos para Jujuy y no queremos nunca más la violencia que se generó años anteriores e hizo tanto mal a las instituciones y a la provincia; como lo dice Perón en el libro La fuerza es el derecho a las bestias, eso no se puede hacer y no lo podemos permitir”, subrayó.

“Vale mencionar que en nuestras listas no llevamos ningún candidato que tenga asuntos pendientes con la justicia, en nuestras listas hay gente de trabajo, honestas y honorables ciudadanos con sueños que quieren ayudarnos a construir un Jujuy diferente para el futuro; los que tienen cuestiones pendiente con la justicia deben rendir cuentas es así de simple, no tienen que escudarse en instituciones, en fueros o candidaturas a concejales o diputados para evadir la justicia y evadir la claridad que deben tener si han pasado por la función pública” manifestó Martiarena en la rueda de prensa.

Por otra parte agrego que “en las redes sociales es una vergüenza lo que están haciendo con la gente, entregan mercadería en tiempo de elecciones y se sacan fotos aprovechándose de la necesidad, queremos que se respete a aquellas personas que de verdad están sufriendo por no tener trabajo es por eso nosotros decimos lo que pensamos y no respondemos a ninguna corporación económica, somos jujeños de compromiso dispuestos a trabajar”.

Por otra parte Alberto Buliubasich expresó su agradecimiento hacia el diputado Martiarena y dijo “estoy muy contento de formar parte de este espacio y traigo a colación lo que expreso el arquitecto que es el tema de la solidaridad, comencé hace 28 años cuando vi el afecto de la gente de la provincia, cuando vi las necesidades y sin convocatoria, esto me llevo a presentarme en hospitales, colegios, escuelas es algo muy llamativo, tengo la esperanza de que nos llenemos un poco de humanidad y solidaridad”.

Luego recordó el cantante jujeño, “la última presentación que hice antes de la pandemia fue en una iglesia de Alto Comedero y fui a varias iglesias aun trabajando con mis chicas como se conoce el show, que me abran las puertas significa que ofrecí respecto hacia la gente de trabajar con mujeres que embellecían el escenario me hace dar gracias a Dios de ese pequeño lujo yo no puedo hablar de que prometer porque conviví con gente de barrio y comí un plato de comida al terminar un show y supe de las necesidades entonces no tengo que decir yo voy a hacer porque lo vine haciendo sin ninguna presencia política, como en un comienzo que pensaban que yo perseguía la política hasta me fueron a ver en los show y me ofrecieron plata para poner cartelería del apoyo de cierto político, nunca recibí un centavo, no tuve apoyo municipal ni gubernamental los cuales no tienen la obligación, ni tampoco de la parte privada”.