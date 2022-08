Elecciones en el CEDEMS: Para poder votar ubicaron mesas y cuartos oscuros en la calle

Una de las tantas mesas armadas en las calles estaba ubicada en la Escuela Normal en el ingreso posterior por calle Independencia.

Debido a que no se autorizó la ubicación de mesas dentro de los establecimientos para que los docentes puedan sufragar, la Junta Electoral resolvió instalar las diferentes mesas en veredas improvisando cuartos oscuros en la calle y de esta forma poder realizar las elecciones de renovación de autoridades del gremio.

El profesor Diego Machaca comentó sobre lo que sucedió, “recordemos que el señor Monteros no quiere respetar la normativa vigente ni el estatuto vigente, recordemos que él no es representante de nuestro gremio y tiene que entender que se tiene que elegir una comisión en una jornada electoral como manda nuestro estatuto, él no ha observado el articulo 72 y 73 de nuestro estatuto porque tendría que haber convocado asamblea para la constitución de la Junta Electoral 90 días antes del vencimiento del mandato”.

En cuanto a la situación legal expresó, aun con la prórroga otorgada por el Ministerio de Trabajo de la nación, él se sentó en una mesa con el ministro Gaspar Santillán que, lamentamos la intromisión de las autoridades y hoy estamos atravesando está situación por el capricho e intromisión de la patronal, también señalamos lo siguiente, que a pesar de todas las trabas que intento poner buscando llamar un fraude a estas elecciones, pero tenemos una masiva participación ya que a estas altura de la jornada vemos a los colegas haciendo filas en los colegios para votar, porque queremos que esto se resuelva democráticamente y basta ya de dar la espalda a la docencia porque ya nos han aplastado en materia salarial, hay colegio sin profesores, con bibliotecas cerradas y resulta que el señor no media en estas situaciones y quiere imponer sus caprichos”.

Por otra parte, remarcó, “en esta jornada tenemos que estar afuera de la Escuela Normal instalando un cuarto oscuro con nuestros recursos donde están los fiscales de las otras listas y el presidente de mesa, pero estamos aquí a pleno y llamamos a todos los colegas que se constituyan en las diferentes mesas de votación para que elijamos democráticamente nuestra comisión y recuperar y poner de pie definitivamente al sindicato”.

A su vez Machaca agregó, “se llevó a cabo una asamblea en calle Balcarce porque el señor ha cerrado el sindicato y viene de hace bastante tiempo con este tipo de mecanismo de obstruir y no dejar que los afiliados ocupemos el sindicato, se cree el dueño de la propiedad la cual nos ha costado tanto sacrificio, vale comentar que el hizo una asamblea en San Pedro la cual no tendría que tener validez porque debe hacerse acá en Capital, pero el aduce que tiene una acta de proclamación de la junta electoral presidida por la profesora Blanca Vergara, pero no la conocemos a la docente y no conocemos la junta electoral, solamente está el señor Monteros con sus acompañantes y su comisión apócrifa que se han auto proclamado conductora del sindicato CEDEMS y esto no puede ser”.

También aclaró el referente, “con respecto a la documentación que ha elevado la Junta Electoral ya ha sido elevada al Ministerio de Trabajo de la nación y a la Dirección de Asociaciones Sindicales para que ellos meriten y evalúen está situación, no obstante está elección estaba programada y se está desarrollando con la más absoluta normalidad y el único que no quiere pasar por las urnas es el señor Montero que parece que tiene miedo a las urnas porque de presentarse a una elección como corresponde no sacaría ni 20 votos, porque esté señor no manifiesta los que los docentes manifestamos y lo que realmente hoy queremos que es recuperar nuestra dignidad porque tenemos el peor salario del país, el salario más bajo sobre todo por la inflación, se necesita 110.000 pesos para cubrir la canasta básica eso que hay docentes que tienen más de 30 horas y con 5 o 6 años de antigüedad pero el grueso de la docencia está cobrando menos de 90.000 pesos”.

Para finalizar Machaca expresó, “la Junta Electoral dispuso más de 60 mesas en toda la geografía provincial, acá en la Escuela Normal, en el Colegio Nacional 3, 1 y Nacional 2, en el Bachillerato 1, 2 y 6, en el Provincial 1, en el Secundario 1 y 43, en Palpalá en la Comercial 1 y en diferentes puntos y escuelas cabeceras donde se han abierto las mesas. está habiendo una gran concurrencia de docentes con la fiscalización de todos los involucrados que son 5 listas y las respectivas autoridades de mesa desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ