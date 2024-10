Elecciones del PJ: Apoderado de un sector interno denunció muchas irregularidades para las internas

Se trata del Doctor Laureano Alemán quien es el apoderado de Poder del Pueblo sector interno del PJ que no lo dejaron participar de las elecciones internas programadas para el 17 de noviembre.

En la denuncia señalo que para estas internas tema internas dentro del PJ no lo dejaron trabajar para poder tener representatividad, como también no lo dejaron presentar las listas, por lo que reitero las muchas irregularidades dentro del Partido y están molestos por esta situación.

El doctor Laureano comentó, “nos denominamos justamente el Poder del Pueblo que es un movimiento patriótico peronista decididamente con ánimo de participar en la interna, del acto eleccionario de acá del PJ de Jujuy, habida cuenta que es un partido que está intervenido desde el año pasado por gravísimas irregularidades que se vinieron cometiendo. Empezamos a participar de la convocatoria a esta interna y a partir de allí es que se sucedieron muchas irregularidades devenidas en varias nulidades de este proceso eleccionario como por ejemplo, el no poder contar con fichas para para empezar a afiliar a los compañeros”.

Sobre esto agregó, “esto lo tiene que proveer el partido justamente porque el que se beneficia es el partido, así que la primera irregularidad vino por ese lado, la segunda cuestión fue al momento de tener los certificaciones que son las personas justamente que en cada ficha de afiliación van a dar fe de la persona que van a afiliar, fuimos los últimos a quienes luego de muchas gestiones no pudieron dar una certificadora ya próximo al vencimiento del plazo para ser presentada esta ficha de afiliaciones. No obstante a ello, igual seguimos perseverando, hicimos numerosas actividades en la Institución que queda en la avenida 19 de Abril y toda con la debida participación formal porque como hombre de derecho conozco los mecanismos formales para pedir el uso de las de las instalaciones. También pedimos de manera formal justamente en distintas y reiteradas ocasiones que se nos informe como iban a hacer esta elecciones, porque desde el comienzo que no existió, literal hablando, una Junta Electoral acá literalmente la decisión la tomó el interventor Gustavo Menéndez quien solamente de manera telefónica daba algunas pautas de cómo debían realizarse este acto eleccionario”.

A su vez añadió, “así llegamos a una instancia en el cual se pone como obstáculo insalvable el tener que contar con el 5% del total del padrón en cada una de la localidad para para poder participar cuando eso a toda luz es una medida netamente prescriptiva y excluyente del grupo de militantes que realmente quieren empezar a participar del acto eleccionario. A nosotros se nos aplicó al igual que a muchos otros sectores, esa rigurosidad que alegaron estar en la Carta Orgánica del partido, pero nosotros sabemos que hubo otras resoluciones que se mostraron con total flexibilidad al punto tal, que hoy en día la última resolución ya es muy flexible, dando cuenta de que aun no figurando en el padrón partidario, pueden ser candidatos esos compañeros y que tienen un plazo de 180 días para acreditar esa calidad de afiliado”.

Así mismo manifestó el apoderado legal, “por eso al no existir una junta electoral y al no responder por las notas que formalmente peticionamos a la junta electoral, como por ejemplo que por lo menos se cumpla el calendario, también había un deber de exhibir el padrón el 14 de octubre, el cual no se cumplió y si desde el partido que lleva adelante este acto eleccionario y no se cumplió el plazo pedíamos la prórroga para presentar esos avales”.

“Entonces nosotros juntando tantas irregularidades es que hoy convocamos a un sector de la prensa para hacerle ver que en este proceso eleccionario, así como está es nulo lo vamos a plantear en la Justicia, justamente las irregularidades que yo acabo de mencionar nos da pie para hacer una presentación judicial en los tribunales federales electorales para que sepan que en Jujuy, principalmente no se cumplió. Por ejemplo, primero un interventor tiene que estar en la provincia intervenida, acá el interventor no vino ni siquiera en los plazos que ya se concluían para la presentación de la lista para contener a los distintos sectores que le solicitamos mediante nota y vuelvo a reiterar somos formalistas de la manera que corresponde sin tener respuesta y con total ausencia”, agregó finalmente el letrado.

Por Mauro Ruiz – L24HJ