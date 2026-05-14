El vicegobernador Bernis se reunión con el intendente y concejales de El Carmen

El vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis, recibió en el despacho de Presidencia de la Legislatura al intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, y a un grupo de concejales de esa ciudad para abordar temas vinculados al transporte interurbano de pasajeros.

Del encuentro participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Federico Mancini, y los concejales Raúl Berno, Agustín Chávez y Gabriela Caucota. Al término de la reunión, González explicó que el encuentro estuvo centrado en el transporte interurbano de colectivos y señaló que se delineó una agenda de trabajo conjunta para optimizar el ordenamiento del servicio y coordinar acciones con el municipio de la Capital.

El jefe comunal indicó que continuarán trabajando sobre la temática junto a las distintas áreas involucradas. Expresó su agradecimiento al vicegobernador por haberlos recibido y precisó que, junto al cuerpo de concejales, plantearon mejoras solicitadas por los vecinos de El Carmen.

El pedido puntual, explicó, es analizar la factibilidad de que el colectivo interurbano que actualmente se detiene en la calle Lisandro de la Torre pase a hacerlo en Yrigoyen, por razones de comodidad para quienes trabajan o estudian en la Capital, no solo desde El Carmen sino también desde Monterrico y Perico. Para ello se coordinarán acciones en forma conjunta con el municipio capitalino.

González informó además que el día previo a la reunión se realizó un encuentro con el secretario de Transporte de la Provincia y que está prevista una nueva instancia de diálogo con el intendente de la Capital.

Por su parte, Mancini precisó que el vicegobernador, tras la exposición y los argumentos planteados, nos escuchó atentamente y manifestó que el tema debe ser analizado detenidamente.

El presidente del Concejo Deliberante adelantó que, luego del encuentro previsto con el intendente capitalino, volverán a reunirse con el vicegobernador para informarle los resultados de esa instancia institucional.