El vicegobernador Bernis recibió a autoridades de San Marino en Casa de Gobierno

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, recibió en el Salón Fascio de Casa de Gobierno a una delegación diplomática de la República de San Marino, encabezada por el primer ministro y secretario de Estado, Luca Beccari, junto al embajador Giovanni María D’Avossa.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el interés compartido en fortalecer y ampliar los vínculos institucionales entre ambos gobiernos, en el marco de una agenda de cooperación y acercamiento bilateral.

La visita de la representación diplomática se da en el contexto de la realización del 34.º Encuentro de Asociaciones Sanmarinenses de la Argentina y del 28.º Encuentro de Jóvenes Sanmarinenses, eventos que tendrán lugar en la ciudad y que convocan a la comunidad sanmarinense para abordar temas de interés común.

También participó de la reunión la secretaria de Integración Regional, Belén Pastrana.

En ese contexto, el secretario de Estado de la República de San Marino, Luca Beccari, señaló que hay una gran comunidad de sanmarinenses en Argentina y que este año se celebra un nuevo aniversario de la comunidad en Jujuy, donde reside un número importante de ciudadanos de ese origen. Destacó además que San Marino posee una relevante comunidad en la Argentina, la tercera a nivel mundial, con siete asociaciones reconocidas y distribuidas en varias localidades y provincias: Ciudad de Buenos Aires, Pergamino, dos en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Viedma.

En el encuentro, el vicegobernador Alberto Bernis y la delegación diplomática abordaron temas vinculados a los intereses de ambos gobiernos, con especial énfasis en iniciativas orientadas a promover el desarrollo conjunto. En este marco, Luca Beccari destacó la importancia de haber mantenido reuniones el día anterior en Buenos Aires con distintos ministros, lo que permitió avanzar en el diálogo sobre la cooperación entre ambos países, tanto en el plano bilateral como multilateral. Asimismo, subrayó el valor de las comunidades de residentes —tanto de sanmarinenses en Argentina como de argentinos en San Marino— como un puente clave para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

El embajador D’Avossa, por su parte, afirmó que cada visita que realiza a la provincia de Jujuy representa una oportunidad no solo para fortalecer, sino también para reafirmar el gran vínculo entre San Marino y la República Argentina, que para muchos sanmarinenses es una segunda patria. Aseguró que la presencia del primer ministro y secretario de Estado en Argentina será una ocasión propicia para consolidar este vínculo y reforzar los lazos de unión entre su nación y nuestro país.