El vicegobernador Bernis participó de la recepción al embajador de Suecia en Jujuy

El vicegobernador Alberto Bernis acompañó al gobernador Carlos Sadir en la recepción al embajador del Reino de Suecia en la República Argentina, Torsten Ericsson. El diplomático concurrió junto a representantes de la Cámara de Comercio Sueco-Argentina y orientó su visita a la provincia principalmente hacia cuestiones vinculadas al sector minero, con un enfoque que propone un modelo de intercambio y cooperación basado en experiencias.

Del encuentro también participó Exequiel Lello Ivacevich, presidente de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado).

El saludo protocolar se desarrolló en el Salón de la Bandera e incluyó el intercambio de obsequios y la firma del libro de visita. Tras la entrega del decreto por el cual Ericsson fue declarado Invitado de Honor y Huésped Especial, la comitiva se trasladó al Salón Blanco, donde dialogaron sobre la cooperación y la experiencia de Suecia en la minería, una de las actividades productivas con peso en la matriz jujeña.

El embajador detalló que se abordaron aspectos del sector minero y señaló que Suecia, como país minero, tiene capacidad para aportar cooperación y experiencia. Aclaró que no se trataron detalles puntuales, sino el marco legislativo y político para las inversiones y las operaciones, y adelantó que su agenda contempla continuar reuniones con operadores de proyectos para conocer el estado de los mismos. Asimismo, no descartó nuevos encuentros en Jujuy y otras provincias.

“Hemos discutido aspectos del sector minero, y siendo Suecia un país minero tiene mucho para ofrecer en términos de cooperación y experiencia”, señaló Ericsson.