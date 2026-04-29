El Tren Solar lanza beneficios exclusivos y se anticipa a la temporada de invierno

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El Tren Solar de la Quebrada presenta una nueva propuesta para seguir acercando experiencias únicas tanto a visitantes como a la comunidad local.

Vacaciones diferentes en el Tren Solar

El Tren Solar de la Quebrada presenta una nueva propuesta con beneficios pensados tanto para la comunidad local, como para los turistas del país y del mundo que eligen anticipar sus viajes a Jujuy por la Quebrada durante los próximos meses.

Por un lado, continúa vigente Orgullo Jujeño, hasta el 30 de junio, la tarifa exclusiva para residentes de Jujuy -$10.000 para la experiencia 360° y $ 7.500 para la experiencia 180°- fortaleciendo el acceso de la comunidad jujeña a una experiencia turística, cultural y sustentable que pone en valor el territorio y su identidad.

A su vez, el Tren Solar beneficios para elegir el momento ideal en el Tren Solar con 15% OFF para viajar durante mayo y junio, vigente del 29 de abril al 30 de junio, invitando a disfrutar de la experiencia panorámica del recorrido con beneficios exclusivos y tarifas diferenciadas para nacionales, extranjeros, jubilados y menores.

Unas vacaciones diferentes en el Tren Solar

En paralelo, ya se encuentra habilitada la preventa de julio, con un beneficio especial para quienes planifiquen con anticipación sus vacaciones de invierno: comprando los tickets durante mayo, los pasajeros podrán acceder a un 15% OFF para viajar en julio, una de las temporadas de mayor demanda turística en Jujuy. Los tickets pueden adquirirse a través de web, boleterías y WhatsApp, facilitando el acceso a una experiencia que combina innovación, turismo con propósito y desarrollo local.

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