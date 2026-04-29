El Tren Solar lanza beneficios exclusivos y se anticipa a la temporada de invierno

El Tren Solar de la Quebrada presenta una nueva propuesta para seguir acercando experiencias únicas tanto a visitantes como a la comunidad local.

El Tren Solar de la Quebrada presenta una nueva propuesta con beneficios pensados tanto para la comunidad local, como para los turistas del país y del mundo que eligen anticipar sus viajes a Jujuy por la Quebrada durante los próximos meses.

Por un lado, continúa vigente Orgullo Jujeño, hasta el 30 de junio, la tarifa exclusiva para residentes de Jujuy -$10.000 para la experiencia 360° y $ 7.500 para la experiencia 180°- fortaleciendo el acceso de la comunidad jujeña a una experiencia turística, cultural y sustentable que pone en valor el territorio y su identidad.

A su vez, el Tren Solar beneficios para elegir el momento ideal en el Tren Solar con 15% OFF para viajar durante mayo y junio, vigente del 29 de abril al 30 de junio, invitando a disfrutar de la experiencia panorámica del recorrido con beneficios exclusivos y tarifas diferenciadas para nacionales, extranjeros, jubilados y menores.

Unas vacaciones diferentes en el Tren Solar

En paralelo, ya se encuentra habilitada la preventa de julio, con un beneficio especial para quienes planifiquen con anticipación sus vacaciones de invierno: comprando los tickets durante mayo, los pasajeros podrán acceder a un 15% OFF para viajar en julio, una de las temporadas de mayor demanda turística en Jujuy. Los tickets pueden adquirirse a través de web, boleterías y WhatsApp, facilitando el acceso a una experiencia que combina innovación, turismo con propósito y desarrollo local.