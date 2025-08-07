Las 24 Horas de Jujuy – El Tren Solar de la Quebrada te espera con nuevas experiencias integradas y guiadas

El Tren Solar de la Quebrada te espera con nuevas experiencias integradas y guiadas

7 / agosto / 2025 Turismo

A partir de hoy el Tren Solar de la Quebrada lanza de manera oficial sus dos nuevas modalidades que marcan una nueva forma de operar y vivir la experiencia.

Nueva modalidad del Tren Solar

Con su dos nuevas experiencias – 360° y 180° y una oferta turística ampliada, el Tren Solar de la Quebrada te espera y se consolida como uno de los protagonistas de turismo sostenible en Jujuy, recorriendo 42 kilómetros de paisajes únicos en plena Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A partir de hoy – 7 de agosto-, el Tren Solar cuenta dos nuevas experiencias turísticas guiadas, que transforman el recorrido tradicional en una propuesta inmersiva y planificada. “El Tren Solar no es solo un medio de transporte. Es una experiencia inmersiva que une tecnología, sostenibilidad y cultura viva. Ahora, con dos nuevas propuestas pensadas para distintos tipos de viajeros” destacó Juan Cabrera, presidente del Ente Autárquico del Tren Solar de la Quebrada

Experiencia 360°

La Experiencia 360° es un circuito completo con guía especializado a bordo y en cada estación. Permite recorrer durante todo el día las seis estaciones, con guía a bordo, paradas programadas y propuestas culturales, gastronómicas o recreativas en cada localidad. y tiempo libre para explorar cada destino.

Es un viaje de 10 horas, con todo el confort: ventanas panorámicas, conectividad, cargadores, y energía 100% solar. Ideal para quienes quieren conocer a fondo la Quebrada de Humahuaca.

Experiencia 180°

Modalidad de medio día, para quienes buscan una opción más breve sin resignar contenido turístico ni acompañamiento profesional. La Experiencia 180° es un paseo breve de ida y vuelta desde Purmamarca, con guía a bordo. Incluye una parada de 15 minutos para tomar un café o disfrutar del paisaje. y vas a podes elegir tu tramo:

Purmamarca ↔ Maimará o Purmamarca ↔ Volcán.

Con toda la comodidad del tren, y la energía del paisaje. Ideal para una escapada visual, rápida y conectada con lo esencial.

Ambas propuestas organizan los grupos de viaje desde el momento de la compra del ticket, garantizando un recorrido ordenado, con tiempos definidos y acompañamiento permanente, permitiendo así una vivencia integral y profunda de la Quebrada.

