El Tren Solar de la Quebrada alcanzó cifras históricas y potencia la economía turística de Jujuy

Tras el anuncio oficial de más de 7.300 pasajeros en julio y picos de ocupación del 100%, la red ferroviaria sustentable confirma el impacto económico del plan de infraestructura iniciado durante la gestión de Gerardo Morales y continuado por Carlos Sadir.

La temporada de invierno cerró en Jujuy con números que marcan un hito para la industria turística regional. Durante el mes de julio, el Tren Solar de la Quebrada registró un total de 7.340 pasajeros, alcanzando una ocupación promedio del 97% en sus experiencias regulares de 180° y 360°. La cifra representa un incremento del 17,4% respecto al mismo período de 2025, evidenciando una curva de crecimiento sostenida.

El fenómeno no responde únicamente al turismo tradicional, sino a la diversificación de la oferta. Propuestas como «Cielo en Movimiento» -enfocada en el astroturismo nocturno- alcanzaron un 99% de ocupación en julio y ya preparan salidas especiales para el eclipse lunar del 27 de agosto. En paralelo, el novedoso «Tren del Vino», que conecta Volcán con Tilcara integrando las bodegas de la zona, agotó la totalidad de sus pasajes en su viaje inaugural del pasado 26 de julio.

Más allá de la coyuntura del invierno, los datos reavivan el debate sobre las inversiones públicas de largo plazo. Lo que en su momento fue presentado como un desafío técnico y político de la administración del exgobernador Gerardo Morales -apostar por un tren turístico alimentado por energía solar e integrado al patrimonio cultural de la Quebrada de Humahuaca- hoy se consolida como el principal motor de reactivación económica y generación de empleo privado para las comunidades locales.

Con frecuencias confirmadas para los fines de semana de los próximos meses y una demanda que no cede, el Tren Solar dejó de ser una novedad para convertirse en el nuevo estándar de la movilidad sustentable y el turismo de experiencia en el norte argentino.