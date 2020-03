El titular del CEDEMS dijo en San Pedro, que los “Docentes Autoconvocados” solo ponen piedras en el camino

Llegó este jueves a San Pedro de Jujuy para explicar la situación actual del docente secundario y terciario, y anunció que la próxima semana se van a reunir en paritarias provinciales.

En palabras del profesor Jorge Monteros con medios de prensa de la ciudad sampedreña explico los motivos de las recorridas a las regiones educativas y dijo que ahora están trabajando para lograr la titularización de horas y cargos de los docentes de todas las escuelas en la provincia. Señalando además que los Docentes Autoconvocados nunca hicieron aportes a favor del docente.

Sobre la llegada a esta ciudad manifestó Monteros, “visitando cada una de las regiones de la provincia como en este caso en San Pedro de Jujuy, ahora entregando las acreditaciones a cada uno de los delegados que fueron elegidos en las últimas elecciones del mes de noviembre del año pasado. A la vez quiero solicitar a cada delegado que se acerquen a la sede donde se le está haciendo la entrega de la misma”.

Dijo que “visita las escuelas de la zona para informar a los docentes como fueron las paritarias nacionales donde estuvimos participando y esperando las paritarias a nivel provincial. Conocemos un porcentaje que se va a dar a nivel nacional que es un 13,5%, es un aumento significativo que se anunció y esperamos que la provincia de Jujuy se pueda hacer cargo de esos aumentos”.

Sobre esto agregó el dirigente, “hoy tenemos que entregaron a los docentes provinciales la suma de $ 2.000 a cuenta de las paritarias, nosotros lo vemos como insuficiente teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del año pasado donde quedamos 12 puntos por debajo de la inflación. Además estamos reclamando los bonos que se dieron a nivel nacional que no dio Jujuy tanto los dos bonos, uno que dio el ex presidente Macri y ahora el presidente Fernández, porque no se nos hizo las acreditaciones. Estamos hablando de una suma de $ 9.000, por eso el CEDEMS fue uno de los primeros gremios provincial que estuvo protestando, reclamando que se acrediten los fondos a nivel nacional y esperando que lo que se prometió a nivel nacional, que son fondos del FONIT llegue a la provincia, la ministra de Educación y el ministro de Hacienda estuvieron participando de estas reuniones y ellos no desconocen de esta situación”.

Volviendo a las negociaciones explico, “en las paritarias también vamos a reclamar unos puntos que quedaron pendientes, como las planillas complementarias del 2004 hasta el 2012 donde ya se firmó un acta, donde hay un compromiso del ministro de Hacienda de cumplir con esa acta y esperamos que se acrediten estos fondos”.

En cuanto a las negociaciones de este año manifestó Monteros, “la semana que viene vamos a tener reuniones paritarias, esperando que lo que se estableció a nivel nacional marque un piso para la provincia de Jujuy”.

Sobre la grilla de clasificación docente señaló, “el año pasado nosotros realizamos importantes aportes además de visitar las distintas regiones de Jujuy, estuvimos en La Quiaca, en Humahuaca donde hay colegas que hicieron muchos aportes significativos, esperamos que los docentes vean plasmado sus aportes en este nuevo borrador, no es algo definitivo porque se puede seguir haciendo más aportes”.

Finalmente hizo mención a un sector gremial opositor a su gestión expresando, “tenemos un grupo de autoconvocados que lamentablemente, después de realizar 20 reuniones no pudieron hacer ningún tipo de aporte tanto en el Ministerio de Educación como al gremio, ellos parece que tiene otra mirada de esto, solo para obstaculizar, poner piedras en el camino, mientras que nosotros no estamos en esa sintonía, nosotros lo que hacemos es dialogar y así hemos tratado de conseguir la mayor cantidad de beneficios para los colegas, como el año pasado sobre las planillas complementarias, la elección de la Junta de Clasificación algo muy importante y otras que esta comisión pudo cumplir, pero desgraciadamente una vez realizado esto se tuvo que pedir se suspenda la elección de Junta porque no teníamos la cantidad de docentes de esa lista para que participen, todas esas situaciones también lo venimos reclamando”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ