El SEOM San Pedro se organiza para el paro provincial del 13 de abril

El gremio del SEOM delegación San Pedro convoca a todos los gremios a unificarse para el paro provincial que se realizará el día 13 de abril, en reclamo de una recomposición salarial.

La movilización será en San Salvador de Jujuy, para lo dispusieron colectivos para trasladar a los afiliados del Sindicato de empleados y Obreros Municipales, además se conoció que se lanzaran invitaciones para que otros gremios se sumen a esta medida.

El delegado del SEOM San Pedro Roberto Urzagasti comentó, “nosotros estamos haciendo asambleas por las distintas áreas del municipio en el cual estamos invitando a la gente para el paro del día 13 de abril, en el cual estaremos viajando en tres colectivos, el paro es por la recomposición salarial que sabemos que Morales te impone y ya estamos cansados de que este señor que no se lo puede llamar gobernador y ahora se postula como presidente y siendo que acá en Jujuy todas las cosas están mal”.

A su vez remarcó, “nosotros no aceptamos el aumento que te impone Morales por esa misma razón estaremos movilizando en la Casa de Gobierno por un aumento digno para el empleado municipal, por porque las cosas suben todos los días y el sueldo no alcanza, además lo escuchamos decir a Morales en su campaña que acá en Jujuy está todo perfecto pero las cosas no son así y él a futuro piensa seguir, pero nosotros como gremio vamos a seguir luchando por el empleado municipal para que a futuro estén bien, así que siempre nos van a ver en las calles y si no nos vieron en las calles fue porque se cambio las leyes y acá en Jujuy metió jueces a su favor los cuales nos han condicionado, pero desde ahora estamos dispuestos y si tenemos que caer preso vamos a caer preso luchando para que el empleado municipal esté bien”.

Referido a la marcha del 13 de abril expresó, “en San Salvador el secretario general y la comisión directiva han citado a los gremios de ADEP, CEDEMS, UPC, ATE a todos los gremios y agrupaciones, nosotros lo mismo queremos hacer acá en San Pedro por lo cual ya nos comunicamos con los diferentes gremios, porque queremos unificarnos para ver la problemática”.

Por otra parte mencionó, “también hay que pelear por la categoría 24 porque hay muchos compañeros de 55 años a punto de jubilarse y para jubilarse bien en ANSES te agarra con 10 años de antigüedad y quiero repetir a todos los empleados municipales que el SEOM está movilizando el 13 de abril y nos juntamos acá en la sede del SEOM que saldrán 3 colectivos a las 7 de la mañana y todos los que quieran acompañarnos, vienen se hacen anotar, nosotros de todas maneras haremos asambleas por las distintas áreas ya que vamos a pelear por la recomposición salarial, pase a planta permanente y la recategorización que, vale destacar que, acá se consiguió la planta permanente pero en otros municipios del interior como ser Tilcara, Huacalera, Tumbaya y demás no se hicieron planta permanentes y ya corresponden que esa gente entre a planta permanente”.

Con respecto al Dengue y la salud de los trabajadores municipales detalló, “hablamos con el Ejecutivo para que se le dé lo que corresponde, porque el repelente prácticamente no hace nada y tenemos que ver otro mecanismo para cuidarlo al empleado municipal y por ahí nos dicen que les entregan repelentes vencidos pero eso no corresponde y lo vuelvo a repetir, el repelente prácticamente no le hace nada al mosquito y ya lo tenemos instalado en todos lados y lo que hay que hacer es cuidar al empleado municipal y darle un equipamiento especial para todos aquellos que salen a guadañar o a visitar las casas, porque algunos compañeros de Defensa Civil me han contado que cuando entran en algunas casas les da miedo porque está lleno de mosquitos y le recalcó a los vecinos de San Pedro, si la gente de Defensa Civil anda visitando las casas, que por favor que lo dejen entrar porque ellos están cumpliendo una tarea fundamental y todos los días están cayendo enfermos por caso de dengue los empleados municipales”.