El SEOM San Pedro anuncia un paro en diferentes áreas de la Municipalidad

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de San Pedro de Jujuy anunció un paro de actividades este viernes del personal de Recolección debido al hostigamiento que están recibiendo personal de esa área.

El delegado Roberto Urzagasti comentó, “ayer estuvimos con medida de fuerzas con los recolectores del Servicio Público, estuvimos escuchado las inquietudes de cada empleado del área y nosotros no estamos de acuerdo con lo que se está viviendo en esa área, donde el encargado del turno noche hostiga al empleado lo cual nosotros como gremio no vamos a permitir eso”.

Sobre las medidas a implementar dijo, “el día de ayer no se salió a hacer la recolección en el turno noche, hoy estamos realizando la nota de paro para el día viernes en el área de recolección en su totalidad, es decir que mañana a partir de la noche no trabajara recolección ni barrido, debido a que primero el encargado empiece a tratar bien a la gente, segundo que no envié a hacer tarea que no le corresponde a los empleados de recolección, como ser levantar escombros, ellos están para levantar la basura porque si en San Pedro no se levanta la basura 1 día queda una mugre y no lo podemos mandar a hacer una tarea que no le corresponde para eso tenemos el área de Obras Públicas”.

Agregando además, “esto genera malestar en la gente y por ultimo entregar la ropa como corresponde, indumentaria y botines, así que vamos a pedir que se le entregue al empleado ropa y botines, porque quiero que sepa la sociedad que el empleado de recolección de San Pedro de Jujuy, todos los días está levantando los residuos y no está vestido con la ropa adecuada de trabajo por ello iremos hasta el fondo para que le den lo que les corresponde”.

Luego añadió, “también pedimos a la sociedad y al vecino que no embolse un vidrio o una aguja porque muchas veces los compañeros se accidentan por ello, porque ellos andan corriendo detrás de un camión levantando la basura, así que no pongan un vidrio, aguja o clavo en la bolsa, quiero llamar a la reflexión a la comunidad porque hay miles de casos de accidentes de los compañeros porque si ellos se cortan un dedo al otro día igual salen a trabajar, entonces pedimos a la sociedad que recapacite, además también han sido mordidos por perros los compañeros con lo cual nosotros pedimos algo justo que se lo trate bien al empleado, la ropa y los botines para que los compañeros puedan trabajar perfectamente como corresponde, entonces mañana tendremos un paro definitivo en el área de Servicios Públicos, recolección, barrido y también en Plazas y Parques donde también se le tienen que entregar la indumentaria como corresponde”.

Por otra parte, el delegado Elías Urzagasti remarcó en referencia a los aumentos, “creo que lo que ha impuesto el gobierno ha sido algo aberrante para el empleado municipal, donde muchos gremios han estado esperanzado respecto al aumento, pero hoy se pudo ver que no es real lo anunciado con respecto al aumento, porque hoy nuevamente el gobierno ha hecho un abuso de autoridad respecto al trabajador que siempre ha cumplido, antes de la pandemia y post pandemia, por ello la comisión directiva del SEOM Jujuy está viendo a la brevedad un mecanismo que pueda solucionar el tema del aumento que hoy ha impactado tan solo el 2,1 % de aumento en el sueldo de los empleados municipales que no es nada, estamos hablando que según la antigüedad, compañeros de 25 años para arriba habrán cobrado alrededor de 2.000 peso”.

Para finalizar expresó, “creo que hemos pasado a una instancia muy vergonzosas donde algunos sectores sin tener un piso o blanqueado están cobrando un piso mayor a un trabajador municipal, estamos hablando de un piso de casi 43.000 pesos donde aún tenemos empleados municipales con un piso de 25.000 o 30.000 peso por ello creo que el gobierno ha impuesto una vez más un aumento que no nos sirve porque es muy bajo dada la alta inflación, entonces es una imposición, por ello nuestra comisión hará un balance de las liquidaciones y la próxima semana tomaremos medidas respecto a esto que ha impuesto el gobierno una vez más al trabajador municipal, después de semana santa vamos a mandar un paro provincial en repudio a la miseria impuesta por el gobierno”.