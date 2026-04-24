El SEOM Palpalá comienza la lucha con un paro el martes 30 de abril

El SEOM Palpalá no aguanta más y le dice «basta» al ajuste de la gestión de Rubén Rivarola.

Este martes 30 de abril, los trabajadores municipales realizarán un paro total de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.

​La medida de fuerza, confirmada por el secretario general Roberto Chungara, expone el abandono y la precarización que sufren los empleados bajo la actual administración municipal:

​Ajustes «Ínfimos»: El sindicato rechaza rotundamente los recientes aumentos otorgados por el Ejecutivo provincial y avalados localmente, calificándolos de insignificantes frente a la inflación galopante. Los sueldos hoy no cubren ni la mitad de la canasta básica.

​Sueldos «En negro»: La crítica más feroz apunta a la precarización laboral sistémica, denuncian que gran parte del salario básico se paga bajo cuerda, en condiciones ilegales o «en negro», desprotegiendo el futuro de los trabajadores.

​El escándalo del Bono: Como si fuera poco, los trabajadores reportaron que el tan prometido bono fue retenido en grandes cantidades por el banco al momento del cobro, una situación inédita que la gestión de Rivarola no supo o no quiso evitar.

​Obra social en crisis: Chungara también advirtió que el conflicto con el ISJ sigue sin soluciones de fondo, dejando a los afiliados con prestaciones deficientes.

​Desde el SEOM exigen una reapertura de paritarias inmediata para lograr una recomposición salarial real y el fin de las políticas de ajuste que están hundiendo a los municipales de Palpalá.