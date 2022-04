El SEOM Jujuy se reunió con los municipales de San Pedro: Pidieron apoyo al paro provincial del 21 de abril

En una asamblea realizada en el gremio del SEOM San Pedro estuvieron autoridades del gremio provincial encabezado por su secretario general Sebastián López.

Allí convocaron a todos los trabajadores municipales de la zona acompañar las medidas de fuerzas convocadas para el jueves 21, además hicieron conocer todos los beneficios conque ahora cuentan los afiliados del gremio.

El secretario general del SEOM Jujuy Sebastián López comentó, “hoy estamos visitándolo a los delegados invitándolos que sumen a los compañeros para el paro del día jueves 21 de abril, es decir que de este al próximo jueves vamos estar en un paro provincial y además recordándoles todos los nuevos beneficios que hemos implementado en el sindicato”.

Por otra parte agregó, “además pedirles a los compañeros que si se quieren interiorizar consulten con su delegado, hay subsidios para los recién nacidos, afiliados que se casan, subsidio por adopción, los cursos de capacitación y ahora estoy por cerrar trato con un profesor para que demos continuidad al plan de alfabetización digital que vamos a tener acá en San Pedro de Jujuy de forma gratuita para los afiliados, para sus familiares y también para los familiares directos que van a poder capacitarse en computación”.

Otros de los anuncios del dirigente fueron, “ya estamos finalizando la habilitación de la tienda que va a ser acá en la en la sede y otras cuestiones como ser el uso del albergue, que si bien está continuamente ocupado y no lo hemos podido inaugurar, pero ya está funcionando, tenemos a compañeros del interior que se están hospedando por cuestiones de salud o por cuestiones de urgencia se hospedan de forma gratuita. Estos son alguno de los beneficios así también el tema del auxilio económico que no es un prestamos porque no cobramos interés solamente el mínimo para poder seguir manteniéndolo debido a la inflación y todas esas cuestiones están implementadas a partir del 1 de abril, ante cualquier duda o consulta están los compañeros y delegados gremiales de cada sede, ellos brindan la información que se necesite”.

En cuanto a los trabajos realizado en San Pedro de Jujuy López detalló, “hemos logrado la entrega de indumentarias, ahora los delegados están saliendo a Obras Públicas para informar lo que hemos hablado hoy, pero el tema de la indumentaria ya se empezó con la entrega por eso los compañeros han levantado las medidas la semana pasada”.

Sobre la construcción de la sede en San Pedro de Jujuy, señaló, “comenzamos con la primera etapa que es el cercado y ahora vamos a comenzar con la demolición. Estoy por reunirme con la compañera que llevara la conducción de la obra, me tiene que pasar los planos para aprobar el edificio con los compañeros y si alguno quiere hacer algún aporte una vez que tengamos los papeles en regla se iniciara con la obra, porque queremos que está sede tenga un edificio como corresponde ya que no solamente atenderá a afiliados de esta sede sino también a compañeros de La Esperanza, La Mendieta y Barro Negro, algo que sea un orgullo para los empleados porque será su casa. También en Ledesma tenemos proyectado otra sede, es decir que la zona del ramal la dividiremos en 2 para que los compañeros sientan orgullos de su sede, nos llevara un tiempo no será de inmediato pero va a ser el orgullo de los municipales de San Pedro de Jujuy y localidades aledañas”.

Por otra parte, el delegado del SEOM San Pedro Roberto Urzagasti mencionó, “hoy tuvimos una reunión con el secretario general y miembros de su directiva, donde nos informó sobre lo que se consiguió de parte del SEOM para los empleados municipales y madres afiliadas al SEOM, a las cuales se le entregara un regalo de parte del gremio y cuando fallece un empleado municipal también vamos a dar un beneficio a los familiares del empleado municipal y también anuncio el secretario general el tema del edificio propio del SEOM que en el mes de mayo se llamara a licitación para la construcción del edificio”.

Referido a los beneficios para los afiliados añadió, “si un empleado municipal se casa el día de hoy en estos momentos, tendrán un beneficio que brinda el gremio que es pasar una noche en el Hotel Alto la Viña, es un regalo de parte del SEOM, así también el secretario mandara 4 computadoras para dar clases de computación, no solamente es para los afiliados de acá de la sede San Pedro sino también para los compañeros de La Esperanza, La Mendieta, Santa Clara y por esto nos ha sorprendido el secretario general, me alegro que se esté avanzando en los beneficios de los empleados por ello vamos a seguir trabajando en conjunto con la comisión directiva que está ahora”.

Para finalizar remarcó, “aquellos afiliados o no que quieran inscribirse al gremio para poder obtener estos beneficios de los cursos lo pueden hacer no hay ningún problema, los requisitos son fotocopia del documento, fotocopia del último movimiento y un recibo de sueldo. Para concluir quiere recalcar que vamos a ir a una medida de fuerza por el aumento impuesto por el gobierno provincial, prácticamente es todas las veces impuesto, lo cual ya estamos cansados de ver que el gobierno imponga esos aumentos que es una miseria y a algunos municipales no les toco como ser los jornalizados, ya sabemos que las cosas han subido más del 50% y pido que nos apoyen en el paro el día 21 de abril”.