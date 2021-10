El secretario general de ATE San Pedro fue multado por sacarse el barbijo para tomar agua en ciudad Perico

El secretario general de ATE seccional San Pedro Matías Brizuela fue multado por la suma de $ 1.350.000, por no tener puesto barbijo puesto durante una marcha en la Municipalidad de ciudad Perico el 23 de septiembre.

Sobre esta situación comentó e, gremialista, “realizamos está conferencia de prensa para informar lo que es de público conocimiento, el 22 de septiembre fui convocado por los compañeros trabajadores municipales de ciudad Perico a una movilización pacífica en donde todos los gremios llevan adelante medidas de fuerza que tienen que ver por los salarios de 10.000 pesos, por asignaciones familiares y mejoras en las condiciones de trabajo”.

“La movilización fue porque teníamos una reunión con el Ejecutivo, por lo que nos apersonamos a la puerta de la Municipalidad para plantear las distintas inquietudes tratadas en diferentes reuniones y sin respuestas, lo que llevo a un paro de 72 horas con actividades gremiales y al llegar a la Municipalidad nos hacen pasar y nos informan que el intendente no estaba, que se encontraba de vacaciones en la ciudad de Bariloche, lo que nos pareció una falta de respeto para los trabajadores teniendo en cuanta el conflicto que había, tampoco hubo ningún funcionario que se hiciera cargo, entonces al salir le explicamos a nuestros compañero pero inmediatamente la Policía empezó amedrentar para el desalojo y ahora desde el área contravencional nos convocaron para hacernos conocer la causa”, siguió relatando.

También dijo Brizuela, “el día de ayer estuve presente desde las 13:30 hasta las 14:30 horas donde me notifican y curiosamente en el expedienté hay como 4 fotos mías con un seguimiento, tanto en la puerta de la Municipalidad y en un momento donde yo estoy hablando y me saco el barbijo para tomar agua, dicha imagen la utilizan para aplicar la contravención sobre el Covid por la falta del barbijo y en este caso solamente en particular fue por eso, así también por haber cortado la calle Alberdi de ciudad Perico la cual se nos aplicó la contravención a la mayoría de los dirigentes, pero claramente no se hizo un corte, sino que se hizo un párate con minutos necesarios para evitar la contravención”.

Continuando para explicar sobre los hechos manifestó, “claramente se ve que la dirección de mi domicilio es errónea, pero hay multas que ya se están aplicando y están en manos del juez Matías Ustárez Carrillo, ya tuvimos un juicio contravencional, es lamentable que la justicia de Gerardo Morales a los que realmente protestan y están en desacuerdo con algunos intendentes se hace persecución por los que luchan y no están de acuerdo con la política de gobierno, entonces queremos denunciar este atropello a nuestra institución y llamamos a todos los dirigentes de toda la provincia, que no es un solo ataque o contravención a un compañero, es para todos los que protestan y reclaman por salario, tierra, agua, aumento tarifario”.

Luego agregó, “todos los que reclaman en contra post pandemia que dejo mucha gente fallecida, muchos compañeros con patología, desastre en el bolsillo y salario de los trabajadores, impuestazo en las góndolas, en la energía y agua, entonces es lamentable la situación que tenemos que vivir los dirigentes sociales que si hacemos un paro nos descuentan los días de huelga y si salimos a la calle no podemos protestar”.

En este sentido el dirigente expresó, “llamo a la verdadera unidad de todos los trabajadores y dirigentes gremiales, la situación no puede seguir así y sino nos unimos entre todos, ya son 7 las causas que tengo donde tuve diferentes situaciones terribles como un delincuente, pero no voy a permitir que se nos manche los nombre por defender a los trabajadores, por lo tanto nuevamente a todos los compañeros de todos los sindicatos y organizaciones sociales llamo a un plenario provincial para salir y pelear, que se derogue está ley institucional que es la ley de contravención que está aplicada en un poder judicial que directamente no ejerce como debe ser y es manejado por el Ejecutivo directamente sancionando con multas como quien les habla de 150.000 pesos que tenemos que pagar en 2 partes de 75.000, realizar trabajo comunitario de meses, justamente para que las multas que nos llegan al sindicato son de 1.350.000 pesos que es algo que nosotros vivimos del afiliado, ahora pretenden sancionar a los compañeros con 90.000 pesos por el tema del barbijo”.

Por otra parte mencionó, “ahora yo llamo las organizaciones sociales y los que protestamos estamos en la misma balanza que los partidos políticos que realizan cortes para hacer actos políticos o conmemoraciones religiosas que utilizan de la misma manera para realizar una actividad o alguna fiesta patronal, no sé si reciben las misma sanciones, creo que no lo hacen por lo tanto pedimos ley pareja para todos, a mí me multaron por 3 ni 1 minuto de haberme sacado el barbijo para tomar un vaso de agua, también hay que llamar la atención a cada funcionario o dirigente político que tiene que cumplir con la ley tal cual lo marca el juez Ustárez, por lo tanto esto es totalmente inconstitucional, discriminativo y excluyen de las sanciones a los que si están con el poder y a lo que estamos en contra de todas las situaciones que estamos viviendo los jujeños no, desde ATE seccional San Pedro no vamos a dar ningún paso atrás mientras haya una injusticia, vamos a volver a la calle, se apeló con todos los sindicatos y vamos a seguir haciéndolo pero teniendo en cuenta quien maneja el poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo de la provincia de Jujuy, son los que deciden y en este caso será un pelea fuerte si es que nos unimos entre todos”.