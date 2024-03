El SAME 107 base San Pedro se encuentra en un baldío

Ese es el permanente reclamo de los trabajadores que son acompañados por los delegados de ATE de la seccional San Pedro.

A esto se suma el reclamo por el traslado de quienes se desempeñan en el SAME ya en distintos puntos de la provincia los trabajadores deben costearse el traslado de una localidad a otra.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “podemos decir que hay una crisis con el tema del SAME, pero es algo que estamos hablando y conversando. De hecho hicimos una presentación días atrás y a pedido de los compañeros más que nada y comunicamos a los medios para que tomen en conocimiento de la situación”.

Señaló por otra parte, “también vimos las instalaciones del SAME, que también es imposible porque además del barro hay alacranes, humedad, dengue, etc. por lo que también solicitamos la presencia del ministro de Salud, y el Doctor Pablo Jure responsable del SAME quien nos dijo que tiene proyectado una base en San Pedro con Helipuerto, pero que solamente quedan en proyectó porque las realidades son otras, por ello queremos que nos aclaren de donde es el presupuesto y cuáles son los avances porque la última vez que fuimos no avanzo mucho se quedó como estaba, el SAME está en situación crítica por ello vamos a llamar a una conferencia para el día miércoles a las 7 de la mañana y también vamos a manifestarnos y no tan solo por el tema de los traslados sino también otras cuestiones como ser los compañeros del Hospital Paterson que están en carácter de contratados y que recibieron la carta de despido y ellos no pueden reclamar o afiliarse porque les cortan el contrato, así que empezamos la lucha de todos estos compañeros que estuvieron durante el Covid, con ATSA y UPCN en una lucha unificada”.

Luego comentó, “también el día de hoy, con la particularidad que había compañeros que se tenían que trasladar a guardias de otras jurisdicción, con el agravante de que los compañeros se tenían que hacer cargo del costo de su bolsillo, también tenemos compañeros de Humahuaca para trasladarse desde Humahuaca a La Quiaca, así que planteamos un reclamo en general porque empezó acá en San Pedro, por ello hicimos una presentación por escrito aduciendo sobre la economía del bolsillo de los trabajadores que no llegan a fin de mes y de acá tienen que salir hacia Yuto un día antes para llegar a la guardia, el ultimo pasaje costo $ 4.600 que es insostenible”.

Luego remarcó, “hablamos y dejamos una presentación al doctor Jure y quedamos que el día de hoy iba ver esa situación y el día de ayer a la tarde dijeron que era imposible volver a cambiar. Los mismos compañeros nos manifestaron que si se podría haber hecho un cambio o una reestructuración de las personas y yo le hice hincapié de la ley de ordenamiento de la gente que no se puede trasladar a muchos kilómetros dentro de su lugar de residencia.

Situación en Educación

También planteamos un boleto obrero ya que es insostenible poder trasladarse y sabemos que hay presupuesto porque se pudo comprar 10 camionetas 0 km 4×4 en el Ministerio de Educación, donde recién salimos de hablar con la encargada de Región IV Gilda Cortez donde todavía no está la infraestructura y en algunas escuelas faltan algunas cuestiones y fundamentalmente como el recurso humano, porque las escuelas van a empezar las clases con el recurso mínimo y ante esta situación hay que priorizar algunas cuestiones en vez de comprar vehículos, o que compren colectivos para que puedan trasladar los docentes que tienen que llegar a las aulas, pero cuando uno va a una escuela falta personal y esto también reclamos las dos cuestiones pero dicen que es responsabilidad de los ministerios”.

A lo que agregó, “lo mismo pasa en los municipios y en los establecimientos educativos, donde se solicita ropa de trabajo, ya que está en el estatuto que deben entregar 2 mudas al año, pero no se cumplen”.