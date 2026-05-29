El RENATRE realizará los pagos de la prestación por desempleo del 5 al 19 de junio

La Delegación Jujuy del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) anunció que el cronograma de pago de la prestación por desempleo para trabajadores rurales se realizará del 5 al 19 de junio próximo.

Para aquellos beneficiarios que lo reciben por transferencia bancaria (CBU) el beneficio estará disponible en las cuentas declaradas, a partir del día 05/06/2026, y para quienes aún cobren por ventanilla deberán presentarse con su DNI., en la sucursal del Banco Nación (Convenio 14 de RENATRE), seleccionada oportunamente, del 05/06/2026 al 19/06/2026, sin distinción de terminación de DNI”.

El titular del RENATRE Jujuy, Ing. Jorge Rois destacó que “ que a partir del 1° de mayo el monto máximo de esta prestación se elevó a $ 382.453 y un mínimo de $ 191.227”.

En este sentido señalo que “la decisión fue aprobada por el Cuerpo Directivo luego de evaluar la situación del sector, con el objetivo de continuar reforzando el acompañamiento a las familias rurales que atraviesan un período de desempleo”.

Asimismo recalcó que “el instituto del subsistema por desempleo de la seguridad tiene por objetivo garantizar el acceso a los beneficios de la misma como las asignaciones familiares, la cobertura de salud para el trabajador o trabajadora titular del beneficio y su grupo familiar y el sepelio, en caso de fallecimiento. Y que los períodos en el que se recibe esta prestación se computan como tiempo efectivo de servicios a los efectos previsionales o de jubilación”.

Por último recordó que para más información sobre las prestaciones por desempleo, se puede acercar a la delegación o a las Boca de Entrega y Recepción más cercanas, ingresar a www.renatre.org.ar, al portal.renatre.org.ar o llamar al 0-800-777-7366. También gestionar la prestación al WhatsApp +54 911 2279-0400.