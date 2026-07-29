El Registro Civil abre sus puertas para conectar a la juventud con sus derechos y su historia

El Registro Civil lanzó formalmente el programa institucional «Guardianes de la Identidad» para revalorizar la memoria histórica y acercar el Estado a los estudiantes.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Jujuy, la Dirección Provincial del Registro Civil lanzó formalmente el programa institucional «Guardianes de la Identidad». Esta iniciativa busca revalorizar la memoria histórica y abrir las puertas de la institución madre y defensora de la identidad jujeña y argentina a las nuevas generaciones.

El programa nace del éxito alcanzado el pasado 17 de noviembre de 2025 durante la conmemoración del Día del Registro Civil. En aquella ocasión, se realizó una acción articulada con la Escuela Provincial de Artes N° 1 «Medardo Pantoja», cuyos estudiantes formaron parte de una experiencia educativa transversal entre Historia, Grabado, Sistemas de Representación y Perspectiva, acompañados por los docentes Carolina Casiva, Romina Senas, Lorena Brajer, Martín Aranda y Mónica Ficoseco.

Debido al impacto de esa experiencia y a la demanda de la comunidad educativa, se decidió formalizar la propuesta con una agenda territorial y programada de visitas.

El programa arrancará oficialmente este viernes 31 de julio con la presencia de estudiantes de la Escuela Normal «J. I. Gorriti», encabezados por su directora, Angélica Eufrasia Nieve. Durante la jornada, los jóvenes recorrerán las instalaciones para conocer de primera mano la transformación del trabajo registral —desde el histórico libro manual hasta el moderno Registro Civil Electrónico (RCE)— y el rol fundamental que cumplen los agentes que resguardan la identidad de los jujeños.

El lanzamiento cuenta con el firme respaldo de la conducción del organismo, integrada por el director provincial, Octavio Rivas; la subdirectora, Gladys García; y el secretario general del Registro Civil, Sebastián Colqui. Asimismo, se suma el acompañamiento institucional del secretario de Desregulación del Estado y Gobernanza Multinivel, José María Albizo Cazón.

Un Estado cercano, moderno y transparente

Al fundamentar la visión del programa, Rivas enfatizó: «Decidimos transformar el entusiasmo de las escuelas en una política pública concreta. El Estado tiene la responsabilidad de ser cercano, moderno y transparente, pero sobre todo humano. Garantizar el derecho a la identidad no es un trámite administrativo; es la puerta de entrada a todos los demás derechos sociales y ciudadanos».

«Con «Guardianes de la Identidad» le abrimos las puertas de la institución a los jóvenes para que se adueñen de su historia, entiendan el valor del servicio público y comprendan que detrás de cada acta y de cada DNI hay un jujeño con derechos protegidos por un Estado presente», manifesto.

Al tratarse de un programa con cupos y agenda organizada, las instituciones interesadas en coordinar futuras visitas deben solicitar su turno mediante mensaje privado a través de la página oficial de Facebook del Registro Civil de Jujuy.

Operativo de DNI, pasaporte y asesoramiento legal en Arrayanal

En el marco de este trabajo de territorialidad y cercanía con la comunidad, el Registro Civil informa que este jueves 30 de julio se llevará a cabo un operativo integral en la localidad de Arrayanal.

La atención se brindará en el horario de 9:00 a 16:00 hs, donde los vecinos podrán realizar trámites de DNI, Pasaporte y recibir asesoramiento legal gratuito sobre trámites registrales de manera ágil y directa.