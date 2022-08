El referente de la CTA Pablo Micheli pidió “se instale un régimen democrático en Jujuy”

El dirigente estatal Pablo Micheli criticó hoy en Jujuy que, según él, “en Jujuy se vive un estado de terror” además denunció una “profundización de la persecución a organizaciones sociales del campo popular” e instó al gobernador Gerardo Morales a que “se reinstale el régimen democrático”.

El referente de la CTA Pablo Micheli comentó, “las organizaciones sociales del campo popular cada vez estamos más preocupados porque hay una persona que en su momento ha sido reprimida por la policía en una manifestación y perdió su embarazo, lo que fue denunciado el día de ayer en Buenos Aires en una conferencia de prensa y salió en los medios nacionales, hay mucha preocupación por el estado de terror que se vive en la ciudad y en la provincia de Jujuy contra las organizaciones sociales”.

También planteo al respecto, “porque acusa de terroristas a los compañeros que reclaman que es algo irrisorio he inventado, es decir que si los trabajadores saldríamos a las calles en cualquier punto del país a reclamar un aumento de salario nos acusarían de terroristas, lo que sería lo más ilógico del mundo porque hoy el salario no alcanza para comprar, por es lógico que salgamos a la calle a reclamar si las jubilaciones son una miseria, también es lógico que salgamos a la calle a reclamar, más allá que haya un gobierno peronista al cual respaldamos pero nos preocupa está actitud sistemática de mandar señales al mercado y no para el pueblo argentino”.

Luego hablo sobre la situación en la provincia, “en concreto en la ciudad de Jujuy, además de pasar todas estas situaciones económicas complicadas en términos generales porque no creo que Jujuy tenga los mejores sueldos de la Argentina y no tiende niveles de pobreza, se por las estadísticas que Jujuy está en la media dentro de las provincias del NOA con una situación crítica en cuanto a la indigencia, pobreza, desocupación, trabajo precario y todas estas cuestiones y en ese contexto venimos acá a discutir de qué manera se pueda abrir una mesa de diálogo para que se termine con la persecución para quienes piensan distintos, que no sea una caza de brujas y como saben nosotros estamos a favor de la inmediata libertad de Milagro Salas porque es una vergüenza que siga encarcelada cuando hay tipos en el país que se robaron cuarenta y cinco mil millones de dólares, pasean por las calles y se van de viaje al exterior incluso dan charlas en el extranjero como si nada hubiera ocurrido”.

Agregando luego, “nos pareció correcto estar acá y realizar este plenario porque vamos a sacar postura respecto al gobierno nacional, las medidas económicas y en cuanto a la situación particular que se vive hoy en la provincia de Jujuy al igual que todas las provincias del NOA, además vamos a tomar decisiones respecto a la marcha del 17 de agosto que está prevista que si se va a hacer o no, nosotros pensamos que hay que hacerla y no se debe abandonar la calle y que la mejor manera de conseguir aumento salarial es con la movilización popular y no hay otro camino”.

Sobre la situación económica actual expresó, “la idea para un consenso es que el gobierno nacional tiene que tomar algunas medidas que están relacionadas con cobrar impuesto a los que más tienen, como por ejemplo en España, donde el ministro tomo la medida de aplicar un impuesto de emergencia llamado impuesto a la renta inesperada a las petroleras y energéticas porque en lo que va del año las empresas petroleras duplicaron sus ganancias y que trabajador, jubilado, maestra, docente, trabajador metalúrgico ha duplicado la ganancia en Argentina, ninguno, acá duplican las ganancias los bancos, empresas energéticas y sectores petroleros, entonces ellos tienen que pagar porque si ganan tanto tienen que poner porque al llevarse tanto la gente no gana nada y esto el gobierno lo tiene que entender y si el gobierno no lo entiende a través de los comunicados o conferencia lo tendrá que entender con la gente movilizada”.

“La canasta de alimento para que una familia no sea pobre ronda los 105.000 pesos y de un mes al otro ya sobre paso porque aumento el 50% la harina, los fideos y en este país donde se producen tantos alimentos la harina es carísima y no es culpa de los salarios porque pierden contra la inflación y el gobierno sabe dónde se tienen que tomar medidas, pero estamos en un sistema capitalista con ley de libre mercado donde tendría que ser privado y estatal no solamente privado, el Estado puede tener su participación para disputar la calidad de los productos porque si el privado esta solo te impone porque tiene el monopolio, como por ejemplo la empresa de energía en Buenos Aires Edesur y Edenor si no queres Edesur porque es un mal servicio donde se corta la luz y te queres cambiar a otra empresa no lo podes hacer, entonces tienen que haber una empresa estatal y 3 o 4 privadas porque acá no hay más, lo mismo ocurre con los alimentos”, agregó.

Volviendo a las denuncias al gobierno provincial, dijo, “respecto a la persecuciones que se viven aquí en Jujuy, a los allanamientos, estamos totalmente en contra y es llamativo que un dirigente radical como Morales tenga una actitud represiva, autoritaria y el haber armado un aparato represivo grande con lo Justicia para perseguir a quienes reclaman por mejor calidad de vida, al igual que Milagro Sala, no solamente los de la CTA reclamamos sino que reclaman también organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, como estamos en democracia los gobernantes tienen la responsabilidad fundamental y principal de cuidar que la democracia sea un ejemplo, no puede ser que no se pueda opinar distinto porque te buscan de los pelos o golpean como si fuera la dictadura, las organizaciones el 10 de agosto vuelven a movilizar y esperamos que no haya represión ni golpes y le pedimos al gobernador que se reinstale en la provincia de Jujuy un régimen democrático con respecto al disenso y opinión crítica, que se crea una mesa de dialogo donde se pueda resolver los problemas”.

Por Mauro Ruiz – LHJ