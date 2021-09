El reclamo de familiares de víctimas de femicidio: “Alejandra Martínez piensa que los hijos tienen precio”

Esta mañana se realizó la jornada de lucha en frente de la Casa de Gobierno y el Ministerio de Publico de la Acusación, como también en el Consejo de la Mujer, por diferentes agrupaciones sociales y familiares de víctimas de femicidios.

Piden los esclarecimientos de distintos femicidios ocurridos en la provincia de Jujuy, pidieron mayor celeridad en las investigaciones. Esta marcha se realizó en simultáneamente en distintas ciudades del interior de la provincia.

El Padre de Alejandra Nahir Álvarez comentó, “venimos a pedir justicia por nuestros hijos que no los volveremos a ver nunca más, eso es lo que queremos señores fiscales, siguen rechazando mis recursos en la defensa de Rodrigo Villanueva no lo elevan a juicio porque está con todas las prioridades en Alto Comedero. El asesino de mi hija si viera el hijo de mi hija que ve la foto y la llama, sabe el dolor que vivimos nosotros, así que señor fiscal por favor lleve a juicio a todos los asesinos de nuestras familia del dolor, para que los tienen guardados, para que salgan y vuelvan a asesinar, que cumplan la condena que tienen que cumplir perpetua esas lacras porque no son seres humanos, ojala que nunca les toque a nadie porque nosotros los padres del dolor sabemos la cruz que estamos llevando en estos momentos y la vamos a llevar hasta los últimos momentos de nuestras vidas, así que hagan lo que tienen que hacer no le pedimos nada más”.

Luego agregó, “quiero que Rodrigo Villanueva hable para que los asesinos salgan a la luz, porque el solo se hizo cargo, las pruebas genéticas son de él, pero el solo no lo hizo son 2 o 3 personas más y todos son del Bajo Éxodo porque no hay más allanamientos y siguen investigando, son unos lacras esa gente así que justicia por todos los casos de homicidios y femicidios de Jujuy y justicia por Alejandra Nahir Álvarez”.

Por otra parte Mónica Cunchila madre de Mariana Rueda expresó, “lo único que ellos piensan es que te pueden ofrecer un subsidio monetario de 20.000 pesos, piensan que los hijos tienen precio, los hijos no tiene precio, ni los hijos de nadie y cuando le pregunte porque no me ayudaron o porque el gobernador no estuvo, su secretario me dijo que el gobernador estaba al tanto del caso de mi hija y en mi cara dijo que el gobernador tiene muchas cosas importantes de que ocuparse y no iba a estar al día con el caso de Iara, que no es importante buscar a una niña de 16 años a pesar de que fui con un diputado a poner la denuncia, es una niña que no vivió y hasta ahora no les importo. Donde está el Consejo de la Mujer que ayuden a presionar al fiscal para que trabajen, donde está el Consejo de la Mujer que no apoyo la ley Iara, que se le baje un presupuesto si tiene un presupuesto lo que son programas, pero no es lo mismo que la ley de emergencia y nos engañan así, dicen que no tienen presupuesto para una ley pero el presupuesto lo definen ellos para otra cosa”.

Señalo además, “cuantas chicas violentadas tienen que llegar y que no las atiendan porque acá no hay psicólogos, no hay abogados, porque cada abogada que agarra el caso de las chicas renuncia, ya hace 5 años que sigue desaparecida donde está el Consejo de la Mujer, su mamá la sigue buscando sola, a ustedes no les importa nada pero no se olviden que tienen hijos, a cada familiar los dejaron solos, no les importa, les importa cobrar un sueldo a fin de mes envés de capacitar a la gente en violencia de género, violencia económica, psicológica, cuantos niños abusados hay en la provincia, porque no recorren la provincia, cuantos abortos, dejen de llenarse los bolsillos y trabajen para la gente y para el pueblo, porque si ustedes estan ahí es porque el pueblo los puso y el pueblo los puede sacar, exigimos justicia ahora”.

A su vez Carlos Aliaga, hermano de Rosa Aliaga otra víctima recalcó, “hoy nos hemos concentrado para acompañar a Mónica porque es 1 año que se cumple del asesinato de su hija yo ya llevo 6 años y 6 meses en la lucha pidiendo justicia por el asesinato de mi hermana y se lo que se siente en estos momentos, es por eso que parte de mi familia estamos acompañando para dar apoyo a Mónica y su esposo Juan que con gran fuerza siguen luchando”.

Para finalizar Aliaga remarcó, “Rosita fue asesinada el 29 de mayo del 2015, donde hubo 1 imputado en primera instancia, 11 meses estuvo detenido y se lo dejo en libertad porque no daban las pruebas y no había nada contra él, así que la fiscalía dice que no lo podían tener detenido y quedo en libertad pero la fiscalía no siguió investigando se quedó paralizada y actualmente sigue el caso impune no hay ningún detenido ni ninguna pista, de acuerdo a las autopsia ella murió por el golpe recibido en la nuca luego de fallecer con un cuchillo que le insertan en la zona del cuello y después la arrastran hasta el fondo de la casa, cavan y ahí la sepultan, ese fue el aberrante hecho cometido contra mi hermana, en su casa no robaron nada no faltaba nada, el que entro conocía los movimientos de ella, vieron una persona alrededor de las 19 horas de la tarde entre la puerta y el jardín así que el que lo hizo tuvo el tiempo suficiente para matarla arrastrarla hasta el fondo cavar y sepultarla, por el momento no hay ninguna novedad, el único imputado fue pareja de ella y la causa está en la Fiscalía 11 en San Pedro de Jujuy a cargo doctor Blanco y la abogada que tenemos ahora preparo un informe donde demuestra las falencias que ha tenido la fiscalía, errores garrafales así que pido justicia para mi hermana y todos las familias del dolor”.