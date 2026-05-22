El público eligió a los ganadores de la 11° edición del Festival de Cine de las Alturas

“El Niño Probeta”, “Semana Santa del ‘95”, “La Paserita” y “La Wawa” fueron las producciones elegidas por el público.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas cerró su 11° edición y dio a conocer a las producciones ganadoras de la votación del público. La elección se realizó a través de la plataforma online del Festival y también mediante votación presencial al finalizar cada función en sala.

Las obras seleccionadas fueron las mejores puntuadas por los espectadores dentro de las distintas categorías de competencias.

Categoría Largometraje de Ficción

“El Niño Probeta” dirigida por Carolina Hernández

Ecuador / Perú / España.

Sinopsis:

Ambientada en un remoto pueblo andino de Ecuador, la película sigue a Susana y Miguel, una joven pareja mestiza que concibe a su hijo gracias a un tratamiento genético de última generación. El niño se convierte en el primer “niño diseñado” de toda la comunidad: rubio, de ojos claros y nacido en un mundo que aún no está preparado para él. Mientras intentan ocultar la verdad en un entorno conservador, las protestas globales contra los niños creados en laboratorio comienzan a crecer. Cuando el secreto sale a la luz, la familia deberá enfrentarse al miedo, el prejuicio y el cuestionamiento personal de sus actos.

Categoría Largometraje Documental

“Semana Santa del ‘95” dirigida por Juan Pablo Lattanzi

Argentina

Sinopsis:

En los años 80, la fábrica Continental llegó a Ushuaia impulsada por la Ley de Promoción Industrial. Una década después, la apertura económica provocó su cierre. Sin embargo, lo que parecía el final fue solo el comienzo: los obreros tomaron la planta y una brutal represión desencadenó el estallido social más grande en la historia de la ciudad.

Categoría Cortometraje NOA

En esta categoría se registró un empate entre las producciones jujeñas “La Paserita” y “La Wawa”.

“La Paserita” dirigida por Nahuel Sebastián Martínez y Yesica Pattó

Sinopsis:

Quillay Méndez relata su experiencia como migrante en São Paulo, Brasil. El documental retrata una migración permanente que continúa incluso en el regreso, florece en las vivencias entre fronteras y resiste entre el aquí y el allá. Una reflexión sobre la identidad construida desde el movimiento y el contrabando cultural.

“La Wawa” dirigida por Paulina Álvarez Giovannini y Alexander Molina

Sinopsis:

Espinoza y Rosaria trabajan en una finca. Giménez se niega a pagarles y los acusa de robo. Tras un enfrentamiento, se ven obligados a abandonar el lugar. Mientras intentan escapar durante la noche, se encuentran nuevamente con Giménez en la casa familiar.