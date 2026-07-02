El programa “Voces de la Experiencia” fortalece el diálogo entre jóvenes y personas mayores

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Adultos Mayores, continúa desarrollando el programa “Voces de la Experiencia, revalorizando el respeto y la solidaridad intergeneracional”, una propuesta que se replica en distintas instituciones educativas de la ciudad con el objetivo de sensibilizar a niños, niñas y jóvenes sobre la importancia del buen trato hacia las personas mayores y la construcción de vínculos basados en el respeto.

En esta oportunidad, la jornada se llevó a cabo en el Colegio Secundario N.º 59 “Olga Márquez de Aredez”, donde estudiantes participaron de un espacio de reflexión coordinado por la licenciada en Trabajo Social Romina Bautista y la T.S.A.T. María Ortega. Durante el encuentro se abordó la importancia de reconocer el valor de las personas mayores, promover la empatía y fortalecer los lazos entre generaciones.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de los Abuelos Cuentacuentos – Grupo de Teatro de Adultos Mayores, dirigido por las profesoras Virginia González y Silvana Juárez. A través de relatos e interpretaciones, los adultos mayores compartieron experiencias e historias que propiciaron un enriquecedor intercambio con los estudiantes.

Como cierre de la actividad, los alumnos elaboraron afiches con mensajes destinados a promover el respeto, la empatía y el buen trato hacia las personas mayores, reafirmando el compromiso de construir una sociedad más inclusiva y solidaria.

Desde la Dirección de Adultos Mayores destacaron que “Voces de la Experiencia” forma parte de un programa que se desarrolla de manera itinerante en establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy, con el propósito de fortalecer el diálogo intergeneracional, revalorizar el rol de las personas mayores y fomentar una cultura del respeto desde las aulas.