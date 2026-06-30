El programa de Obras Mixtas incorporó una nueva cuadra de pavimento en barrio General Arias

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del programa de Obras Mixtas, sumó una nueva cuadra de pavimento sobre calle Alberti del barrio “General Arias”, donde continúan desarrollándose diferentes trabajos que, además de mejorar la transitabilidad vehicular mediante la erradicación de arterias de tierra, fortalece la conectividad vial en áreas claves de la ciudad. Atento a la tarea desplegada, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, agradeció la confianza depositada por los vecinos en el programa que continúa expandiéndose en diferentes barrios de la capital.

En un ejemplo claro de articulación de esfuerzos entre vecinos y estado, el programa de Obras Mixtas, desarrollado por el municipio capitalino, continúa fortaleciendo la infraestructura urbana mediante la pavimentación de calles. En tal sentido, recientemente se completaron los trabajos sobre una de las cuadras de la calle Alberti, en el barrio General Arias, que vincula avenida Presidente Perón con colectora de Ruta N° 9. Dicha obra, se complementará con trabajos proyectados sobre calle Vieytes del mencionado sector.

Al destacar el avance de los trabajos, y el acompañamiento brindado por los vecinos, el intendente Jorge, reconoció que, “poder trabajar en circuitos barriales y en obras tan esperadas por los vecinos significa también un compromiso mutuo que es asumido y realizado también con mucho fervor por parte de la municipalidad”. Afirmó además que el estado municipal, “cuando ve este compromiso vecinal inmediatamente actúa con toda la fuerza y energía para poder seguir transformando la ciudad”.

Al aludir a los trabajos desplegados en barrio “General Arias”, el secretario de Obras Públicas municipal, Aldo Montiel, señaló que la pavimentación sobre calle Alberti se complementa con las tareas proyectadas en arterias circundantes, como calle 22 de Mayo, cuyos vecinos también adhieren al programa de Obras Mixtas. Apuntó a la vez que la pavimentación ejecutada resulta clave, dado que calle Alberti vincula colectora de Ruta N° 9 con Avenida Presidente Perón. “Era justo el pavimento y los vecinos entendieron la necesidad, y entendieron que los beneficiaba a ellos directamente y a todo el sector, así que ejecutamos una cuadra más”, mencionó.

En cuanto a las características de la obra y el aporte vecinal, detalló que, “se requería un volumen de hormigón grande ya que tiene 200 cubos de hormigón, cuando una cuadra normal requiere solo 150 y los vecinos sumaron y ahora estamos trabajando con la calle Vieytes, cuyos vecinos están completando los aportes del hormigón para que le demos continuidad a una calle paralela a la calle Alberti”.

Con acuerdo a lo señalado, agradeció la predisposición de los vecinos del sector que, según manifestó, “confían en nuestro programa de obras mixtas como en otros barrios de la ciudad donde seguimos avanzando con las mismas”.