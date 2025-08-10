El Pro Jujuy se suma al frente” Jujuy Crece”

El Pro Jujuy cerró un acuerdo para unir fuerzas dentro del Frente “Jujuy Crece”.

La Presidente del Pro Jujuy, Claudia Machaca, firmó una alianza que involucra una decisión provincial, en la cual afirma que “prioriza el rumbo de nuestra sociedad desde el 2015, forjando su propio destino en el camino del cambio. El Pro tiene una misión, que involucra reflejar el pedido de los jujeños, que siguen apostando por nuestras convicciones, y para eso, debemos unir fuerzas y trabajar todos juntos.”

Esta Alianza se conforma junto a la UCR, el Partido Lyder, el Partido Socialista y Encuentro Jujeño.

La principal referente del Pro Jujuy, expresó la necesidad de fortificar los pilares políticos actuales, “La política necesita reconstruirse desde el encuentro, la mediación, y desde el diálogo en pos de una buena convivencia, trabajando mancomunadamente por y para la gente”.