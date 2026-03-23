El presidente Milei repartió en dos días $ 47.000 millones a gobernadores aliados

El gobierno de Javier Milei distribuyó $ 47.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre el jueves 19 y el viernes 20 de marzo pasados, en una maniobra que benefició a 11 gobernadores aliados y marcó el mayor desembolso en lo que va del año, según datos oficiales relevados por la consultora Politikon Chaco.

La mayor parte de los recursos se concentró en Corrientes, que recibió $ 8.000 millones, seguida por Mendoza con $ 7.000 millones y Entre Ríos con $ 6.000 millones. Más atrás quedaron Misiones, San Juan y Chaco, junto a otros distritos con montos menores, pero significativos.

De los seis distritos, tres están gobernados por dirigentes con los que La Libertad Avanza trazó acuerdos electorales en 2025. Es el caso de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

En un momento de complicaciones en el frente fiscal de las provincias y de generalización de reclamos salariales, la Casa Rosada abrió el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Repartió $ 47.000 millones entre el jueves y viernes de la semana pasada. Las jurisdicciones ganadoras, con Corrientes a la cabeza, son administradas por aliados de La Libertad Avanza (LLA).

En lo que va de este mes, el correntino Juan Pablo Váldes recibió $ 8.000 millones; le siguen Alfredo Cornejo (Mendoza) con $ 7.000 millones y el entrerriano Rogelio Frigerio, con $ 6.000 millones. Los legisladores que responden a Valdés en el Congreso acompañaron iniciativas claves para los libertarios, mientras que los otros dos son aliados electorales del oficialismo nacional.

Según agregados por la consultora, el listado se completa con otras provincias cuyos mandatarios también vienen actuando alineados con la LLA, estos son Misiones (Hugo Passalaqua) con $ 5.500 millones; San Juan (Marcelo Orrego) y Chaco (Leandro Zdero) con $ 4.000 millones cada uno; Gustavo Sáenz (Salta) con $ 3.500 millones; Catamarca (Raúl Jalil) y Chubut (Ignacio Torres) con $ 2.500 millones en cada caso.

En este reparto de los Aportes del Tesoro Nacional, conocidos como ATN, al último quedaron las provincias de Jujuy (Carlos Sadir) y Neuquén (Rolando Figueroa) con $ 2.000 millones cada una.

Según datos de Politikon Chaco sobre números oficiales, con los últimos $ 47.000 millones entregados la semana previa, el monto total supera en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero. En ese mes apenas se repartieron $ 20.000 millones. También la comparación interanual marca un alza de 98,5% (en marzo del 2025 los ATN entregados sumaron $ 18.000 millones).

Con la lupa sobre el acumulado en lo que va del año, Corrientes se mantiene como la más beneficiada, ya que recibió $ 14.000 millones ($ 3.000 millones en enero y febrero y los $ 8.000 millones de ahora). El segundo puesto es para Misiones con $ 9.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 5.500 millones este mes) y Salta está tercera con $ 7.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 3.500 millones en marzo).

Esto se completa con Mendoza ($ 7.000 millones totales), Chubut ($ 6.500 millones), Entre Ríos $ 6.000 millones), Jujuy ($ 5.000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($ 4.000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2.500 millones.

Casi al cierre del primer trimestre, los ATN girados totalizan $ 74.000 millones, lo que implica una suba real interanual del 29%. En los diálogos por los repartos de fondos que los gobernadores mantienen de manera permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, le vienen reiterando e insistiendo que solo el reparto de estos Aportes no alcanza frente a la caída de la coparticipación por la baja de la recaudación nacional y a la de sus propios ingresos por que la mejora de la actividad no llega a todos los sectores