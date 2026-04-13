El personal de las fuerzas de Seguridad de Jujuy percibirá el bono por el Día del Trabajador

A través de una resolución, se ratificó que los integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario cobrarán el monto de 100 mil pesos.

El Gobierno de Jujuy ratifica que el personal de las fuerzas de Seguridad de Jujuy, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario, percibirá el bono correspondiente al Día del Trabajador que se acreditará durante este mes de abril, tal como fue anunciado.

A través de una resolución, se establece que el monto extra, de 100 mil pesos, será acreditado correspondientemente a los integrantes las fuerzas provinciales, de acuerdo a lo estipulado por la Circular 14.

Bono para los trabajadores de la administración pública

La decisión de otorgar un bono se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de acompañar la actual situación económica y dar respuesta a los planteos de los representantes de los trabajadores estatales. En ese marco, se dispuso adelantar a mediados de mes la acreditación de este beneficio, que estaba prevista originalmente para fines de abril.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy continúa implementando medidas concretas para acompañar a los trabajadores estatales y contribuir al sostenimiento de su poder adquisitivo frente al contexto económico vigente.