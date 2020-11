El pedido de Charly a Diego: “Esperame ahí y no te equivoques con el paraíso”

“Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos”, escribió el músico para despedir a su amigo y astro del fútbol.

Diego Maradona y Charly García fueron, son y serán dos número uno que se encontraron y coincidieron en vida, y el músico le “avisó” que quiere “continuar” con esa relación, le “pidió” que lo espere a través de su cuenta de Instagram, pero le aclaró que no se “confunda con el paraíso”.

“Esperame ahí, que invita Invita la casa. Pero no te equivoques con el paraíso”, comenzó a despedirse Charly a través de una “carta para el 10”, dirigida a su entrañable amigo fallecido.

“Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas Cuando te pregunté que título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra, al toque me respondiste: ‘miré el arco y esquivé patadas’. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos”, refiere el texto .

“Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena.

Esperame ahí que invita la casa. No te equivoques con el paraíso”, le “recomendó”.

Y la posdata fue con una pregunta sobre su colega Mick Jagger, pero por su condición de británico: “¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas?. Me respondió con otra pregunta: “¿éste no es el que juega al voley? Rock and roll fierita!!!. Say no more. I Love you”.

Maradona y Charly García, o viceversa, el fútbol y el rock, unidos por los dos más grandes intérpretes de ambos.

(Télam.com)