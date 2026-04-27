El Partido UNIR renovó sus autoridades nacionales: El jujeño Daniel Macías fue electo vocal titular

El Partido UNIR llevó adelante la renovación de sus autoridades nacionales, en un proceso interno que busca reordenar su estructura y proyectarse de cara al escenario político venidero.

Además, se subrayó la necesidad de ampliar la base de afiliados y dirigentes en las provincias, buscando mayor inserción en distritos del interior, donde UNIR intenta ganar protagonismo.

Por la provincia de Jujuy participó el principal referente Daniel Macías que es un dirigente de perfil liberal-provincial, con varios años de participación en la política jujeña, enfocado en la construcción de espacios alternativos dentro del mapa opositor.

El nuevo presidente del espacio nacional es el Doctor Horacio Aníbal De Olaso Freddi. La elección fue en un proceso electoral conforme con su Carta Orgánica donde el partido UNIR renovó sus autoridades nacionales con mandato hasta 2030.

El Doctor Horacio Aníbal De Olaso Freddi, es un abogado de extensa trayectoria, oriundo de Quilmes, vicepresidente primero es Patricia Hollmann (Mar del Plata), vicepresidente segunda Susana Sánchez Morteo (CABA), vicepresidente tercero Juan Mondino (Rosario), vicepresidente cuarto Diego Bavio (Santa Cruz), vicepresidente quinto Alberto Cabrera (Chaco), secretario general Alberto Asseff (Mar del Plata), titular general adjunto Luis Alberto Funes (CABA).

Los vocales titulares electos son:

Daniel Macías (Jujuy), Jimena Castiñeira Arce (CABA), Luis Cabrera (Resistencia), Julio Deorazio (La Rioja), Andrea González (Santa Fe), Claudia Hermoso (Mar del Plata), Ivanna Quinteros Chavarri (CABA), Angelina Villa (Misiones), Silvia Raiola (CABA), Mercedes Beltrán (Lomas de Zamora), Óscar Santos (Quilmes), Matilde Fernández (Avellaneda), Graciela Taverna (CABA), Caroline Asís (Mar del Plata), Edgardo Cornejo (Santa Fe) y Javier Limay (Escobar).

Asimismo fueron electos vocales Claudio Pastorini, Gino Marín, Claudia Iribas, entre otros dirigentes.

La flamante Junta Directiva ya asumió sus funciones. Su primera decisión fue la de ratificar a Gerardo González al frente de la Comisión de Acción Política. Además se instó a la Comisión Política a redoblar su actividad.

El partido instó a González para que redoble su actividad con el objetivo de ampliar los cuadros dirigentes y promover adicionalmente la formación de una Mesa multipartidaria y multisectorial con representantes de «la enorme legión de ciudadanos que anhelan que la Argentina vaya para adelante potenciando sus recursos humanos y materiales».

También se mencionó especialmente que «las pymes son la clave de un país con una economía sana y próspera, con empleo digno y con ciudadanos libres».

Se anunció que en los próximos días se convocará a una reunión nacional en una ciudad del interior del país.