El Papa concluyó su visita a España y regresó al Vaticano en un avión cedido por el rey

Cuando ya se había despedido del monarca español, el Papa vio demorado su regreso a Roma por una avería del avión de Iberia.

El papa León XIV completó el viernes su visita pastoral de seis días por España con una segunda jornada en las Islas Canarias, donde mantuvo un encuentro con migrantes del centro Las Raíces, pero debido a una “incidencia” en el avión de Iberia que debía llevarlo de vuelta al Vaticano junto con su comitiva, el sumo pontífice emprendió el regreso en una aeronave Falcon que le cedió para la ocasión el rey Felipe VI.

Cuando ya se había despedido del monarca español, el Papa vio demorado su regreso a Roma por una avería del avión de Iberia. Mientras los técnicos intentaban reparar la falla técnica, el sumo pontífice volvió a descender del avión y se lo vio dialogando, entre risas y con rostro distendido, con el rey.

El comandante del avión indicó que “probablemente un motor no podía arrancar por el viento” y ordenó el desembarco de los pasajeros debido a que el problema no podía resolverse de inmediato, reportaron Euronews y France 24 y supo la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, el Papa regresó desde Tenerife a Roma, a bordo del Falcon del Ejército del Aire y la Casa Real, cedido por el Rey, reportó RTVE. Otro Falcon acudió a Tenerife para llevar de vuelta a Felipe VI a Madrid.

El Ministerio de Defensa español indicó en la red social X que los pilotos del Ala 45, preparados ante cualquier eventualidad, se encargan de llevar al Papa León XIV hasta Roma, tras sufrir su avión una incidencia. Buen viaje de vuelta, Santidad”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez se despidió del Papa en la red X agradeciéndole su visita: “Gracias, @Pontifex_es, por tu visita y por tu mensaje de paz, diálogo y solidaridad con quienes más lo necesitan. Son valores profundamente arraigados en nuestra sociedad y que compartimos creyentes y no creyentes: la defensa de la dignidad humana, la justicia social y el respeto a los demás”.

Durante su discurso de despedida, Robert Prevost agradeció el recibimiento y las “mil maneras” con las que todas las personas implicadas han colaborado en la preparación y realización de los viajes a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

“Desde este puerto que lleva el nombre de la Santa Cruz mi pensamiento se extiende al mundo y sus heridas y quisiera repetirles el lema de este viaje: alzad la mirada”, dijo. Agregó que la humanidad está necesitada de perdón y reconciliación para una paz verdadera y pidió permanecer unidos en la oración.

En el centro de recepción de migrantes Las Raíces, en La Laguna, hizo un llamamiento a la solidaridad y a la construcción de una sociedad más acogedora.

“Todos somos migrantes, todos somos peregrinos en camino a la patria celestial. Ayudémonos a hacer de esta travesía un lugar más humano”, pidió.

Por último, León XIV ofreció una misa multitudinaria en Santa Cruz, a la que han asistido 40.000 personas.

Prevost cierra así una visita a España, donde entre otros eventos, se destacan una multitudinaria misa en la madrileña Plaza de Cibeles; la celebración en Barcelona del centenario de la muerte de Gaudí en la Sagrada Familia; el lanzamiento de una ofrenda en el muelle de Arguineguín, Canarias, por los migrantes fallecidos en el mar. También cumple con el deseo de su antecesor, Francisco, de visitar las islas por la crisis de los migrantes.

En su viaje, León XIV recorrió 2.500 kilómetros y ha intervenido en 21 actos a los que asistieron más de 2,5 millones de personas, según los organizadores. #AgenciaNA