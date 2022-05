El palito de Jorge Lanata a Flor Peña por su nuevo programa: “No sos Susana Giménez”

Luego de que la actriz debutara en el aire de América TV y se llevara varias críticas, el periodista aprovechó su espacio en Radio Mitre para compartir su opinión

La pu*@ ama es el nuevo programa que Florencia Peña conduce en América TV. El ciclo busca ser una reversión del tradicional late night y contempla tener sketchs, entrevistados, invitados y monólogos “con la impronta” de la actriz. Sin embargo, su debut estuvo cargado de críticas y polémica, y si bien alcanzó los 3.3 puntos de rating, no logró cautivar a la audiencia. Mientras tanto, en las redes sociales, los comentarios negativos afloraban.

Ahora, quienes se sumaron a las críticas fueron Marina Calabró y Jorge Lanata. Al aire de su programa en Radio Mitre, la periodista hizo un comentario respecto al debut de Peña en América TV y el exconductor de Periodismo Para Todos (eltrece) aprovechó para tirar un palito contra la conductora.

“Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted [por Lanata] dice: ‘Perdón por empezar’. Y yo le diría: ‘Ojalá no hubiera arrancado nunca’. Porque lo que viene después, todo lo que viene después de esos 12 minutos de monólogo, de presentación con más sombras que luces… todo lo que vino después fue, no le diría peor, fue absolutamente incalificable, Lanata”, comenzó sin filtro Marina Calabró.

“¿Vio cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso? ¿Y que le daba vergüenza ajena? Eso me pasó”, sentenció Jorge Lanata. “Medio como que me daba, o sea… Peña, no sos Susana [Giménez]. Pero, a ver, no sos Susana como yo no soy [Marcelo] Tinelli. Cada uno es distinto ¿Por qué no tratás de ser Peña? Yo no sé lo que es Peña tampoco pero lo que sé es que no es Susana”, arremetió.

Nuevamente la palabra la tuvo Calabró, quien siguió con el tenor de su análisis. “Otro de los chistes de esto fue: ‘En el colegio me volvieron pu…a’. Como diciendo que la exigieron mucho. ‘¿Y saben que me quedé ahí? Se los recomiendo’. ¡Inconducente! Puedo decir ‘pu…’ en TV todo lo que yo quiero”, replicó Calabró. “A los gritos, desembozado. Después, uno de los temas musicales es: ‘Si no te gusta lo que te digo, mamámela’. Me da hasta pudor reproducirlo, espantoso. La verdad, una pena que se decodifique o que se interprete que transgredir es decir malas palabras sin solución de continuidad y sin objetivo”, continuó.

“Me parece que la palabra que define al programa es inconducencia y realmente es un humor que atrasa por lo menos 40 años y que en mi casa, Lanata, y hablo por mí, no hizo reír a nadie”, concluyó. De esta manera, sus dichos coincidieron con mucho de lo que se pudo leer en redes mientras que el programa debutaba al aire. La crítica que más resonó fue referida al tipo de humor y a la premisa con la que Florencia Peña pensaba encarar su nuevo ciclo. Sin embargo, también estuvieron quienes disfrutaron del programa y elogiaron la vuelta de la actriz a la conducción luego de que dejara su magazine en Telefé, Flor de equipo.

(LA NACION)