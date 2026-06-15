El país que domina el 80% de los paneles solares acaba de aprobar también el primer chip cerebral del mundo

El primer chip cerebral comercial de la historia no lleva etiqueta estadounidense.

En marzo de 2026, China obtuvo la aprobación regulatoria para comercializar NEO, un implante desarrollado por Neuracle Technology junto a investigadores de la Universidad de Tsinghua, destinado a pacientes con parálisis por lesión medular. El hito no solo adelanta a la estadounidense de Elon Musk – Neuralink – en la carrera por la neurotecnología: confirma que el tablero de la competencia tecnológica entre las dos potencias se ha ampliado a un nuevo y decisivo frente.

La aprobación regulatoria como ventaja estratégica

NEO es un implante del tamaño de una moneda que se sitúa sobre la membrana protectora del cerebro sin penetrar el tejido. Recoge señales neurales del área motora y las traduce en órdenes para dispositivos externos, como guantes robóticos que permiten sujetar objetos a personas sin movilidad. Desde octubre de 2023, Neuracle completó 36 ensayos clínicos antes de obtener la autorización. Neuralink, con 21 participantes en sus ensayos, sigue sin aprobación comercial en Estados Unidos ni en Europa.

Lo relevante no es solo el dato técnico: es que China ha demostrado una capacidad para acortar el trayecto entre investigación y mercado que Occidente, con marcos regulatorios más lentos, no ha igualado. Esa velocidad de transición es, en sí misma, una forma de poder industrial.

El modelo de expansión sectorial que ya conocemos en energía

Esta dinámica no es nueva. China ha aplicado el mismo patrón en sectores estratégicos antes de llegar a la neurotecnología:

El apoyo estatal ha sido el acelerador consistente en cada sector, financiando investigación y producción antes de que el mercado pueda sustentarlos de forma autónoma.

En baterías y vehículos eléctricos, la escala de producción se adelantó a la demanda global, creando una ventaja de coste que los competidores occidentales aún no han podido igualar.

Más del 80% de los módulos fotovoltaicos mundiales se fabrican en China, lo que condiciona directamente el coste de instalar energía solar en España y en el resto de Europa.

El posicionamiento anticipado en el mercado define estándares, modelos de uso y marcos regulatorios que otros países acaban adoptando por inercia o por dependencia.

La neurotecnología parece seguir el mismo guión. Y su conexión con la energía no es metafórica: los centros de datos que procesan señales neurales en tiempo real, los sistemas de inteligencia artificial aplicada a la energía integrados en interfaces cerebro-máquina y la infraestructura de dispositivos médicos conectados tienen una demanda energética creciente. Quien lidere la neurotecnología también definirá parte de la carga energética futura, un debate que ya atraviesa sectores tan distintos como la cadena de bloques o la automatización industrial dentro del ecosistema de innovación tecnológica y consumo.

La huella energética de la carrera tecnológica

Detrás de cada avance en chips cerebrales hay una infraestructura que consume electricidad de forma intensiva. El procesamiento de señales neurales exige computación de baja latencia y alta disponibilidad, lo que se traduce en centros de datos permanentemente activos. A medida que estas tecnologías escalen, su impacto sobre la demanda eléctrica global será significativo, con consecuencias directas sobre el consumo energético de los sistemas sanitarios y sobre la huella de carbono asociada a toda esa infraestructura digital.

Quien defina los estándares de la neurotecnología también influirá sobre cómo se gestiona esa energía. China ya sabe que la carrera no termina con la primera aprobación.

Fuente: papernest.es