El número de víctimas por el colapso de un túnel en India asciende a 25

Las autoridades indias han recuperado los cuerpos de 25 trabajadores tras el colapso de un túnel hidroeléctrico en Sikkim. La tragedia ocurrió tras una explosión de gas metano en el Proyecto Hidroeléctrico Teesta.

El número de fallecidos tras el colapso de un túnel hidroeléctrico en India ha llegado a 25, luego de que el jueves se recuperaran los cuerpos de 13 trabajadores que estaban atrapados. Este trágico suceso se produjo tras una explosión de gas metano que sacudió el túnel en el estado de Sikkim.

Las operaciones de rescate se extendieron por cuatro días, en los que diversas agencias trabajaron arduamente para localizar a los empleados desaparecidos. Una vez que se recuperaron todos los cuerpos, los equipos de rescate realizaron una inspección final del túnel y anunciaron la conclusión de las labores, según un comunicado del gobierno estatal.

La explosión tuvo lugar el lunes en el Proyecto Hidroeléctrico Teesta, que cuenta con una capacidad de 500 megavatios, ubicado aproximadamente a 40 kilómetros al sur de la capital estatal, Gangtok. Las autoridades informaron que la acumulación de gas metano fue la causa del estallido, lo que dejó a decenas de personas atrapadas bajo tierra. Los esfuerzos de rescate enfrentaron complicaciones debido a la presencia de gases tóxicos en el interior del túnel, según indicaron los funcionarios.

En respuesta a este desastre, el gobierno ha establecido un comité de alto nivel para investigar las causas del accidente y sugerir medidas de seguridad para prevenir incidentes similares en el futuro. Los accidentes en obras de construcción son un problema recurrente en India, donde el rápido desarrollo de la infraestructura a menudo se ve afectado por condiciones geológicas inestables, fallas en la construcción, clima extremo y deficiencias en los estándares de seguridad.

La cuenca del río Teesta, donde se está llevando a cabo la construcción del proyecto hidroeléctrico, se encuentra en una zona propensa a sismos, caracterizada por formaciones rocosas jóvenes y frágiles, así como por fracturas y bolsas subterráneas que pueden acumular gases. Expertos advierten que la actividad sísmica y las condiciones subterráneas impredecibles hacen que la construcción de túneles en la región sea especialmente riesgosa.

Este no es el primer incidente de este tipo en la India. En febrero, una explosión en una mina de carbón en el estado vecino de Meghalaya dejó un saldo de 18 trabajadores fallecidos. Además, en 2023, un derrumbe en un túnel en el estado de Uttarakhand atrapó a 41 trabajadores durante 17 días antes de que pudieran ser rescatados.

(Cadena3)