El nuevo derivador vehicular que se construye en barrio Kennedy promete ordenar el tránsito

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, aseguró que el derivador vehicular, que actualmente se ejecuta en la intersección de calle Formosa y las avenidas Presidente Perón y 20 de Febrero del barrio Kennedy, no solo garantizará la interconexión de diferentes sectores vecinales, sino también descomprimirá uno de las nudos viales más complejos y transitados de la ciudad.

El municipio capitalino continúa desarrollando, a buen ritmo, el proyecto que contempla la habilitación de un derivador vehicular en la intersección de calle Formosa y las avenidas Presidente Perón y 20 de Febrero en el barrio Kennedy, y la pavimentación de diferentes arterias y el reacondicionamiento de cordones cuneta. Con dicha obra se procura brindar respuestas concretas a los vecinos que diariamente transitan desde y hacia la zona céntrica de la capital jujeña.

Durante una recorrida por la zona de obras, el intendente Jorge garantizó la continuidad del plan de obras previsto por el municipio. “Esto tiene que ver con una interconexión barrial y con solucionar un nudo vial en la avenida Pueyrredón, que es una arteria muy utilizada por todo General Arias, pero fundamentalmente el vínculo con la zona de Mariano Moreno y Alto Castañeda”, mencionó.

Aclaró que con el mencionado proyecto se procura descomprimir una zona “conflictiva” y, además, “va a generar también nuevos pavimentos y nuevas arterias que van interconectadas y generando nuevos circuitos alternativos en la ciudad que son más que importantes para tener un tránsito más ordenado y una ciudad más segura”.

En igual sentido, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, comentó que, “había que darles solución a algunas situaciones de tránsito y a partir de un trabajo con la Secretaría de Servicios Públicos se tomó la decisión de generar un nuevo derivador”. Precisó que dicha obra abarca las avenidas 20 de Febrero y Presidente Perón, y las calles Formosa y 7 de Agosto, y una vez concretados los trabajos sobre esta última arteria se avanzará sobre calle Cangrejillos.

Detalló además que el proyecto, “tiene que ver con un nudo más amplio que permitirá la conexión de calle Abrapampa con el Pasaje Florida y colectora de tal manera de sacarle también la carga al nudo de Pueyrredón y Presidente Perón”. No dejó de reconocer que los trabajos “generan alguna molestia a los vecinos, por lo que le pedimos la paciencia necesaria porque realmente va ordenar muchísimo el tránsito y el conflicto que se genera en calle Chañi y 20 de Febrero va a desaparecer”. “Avanzamos con las obras y dando respuestas a los problemas que tiene la ciudad”, expresó finalmente.