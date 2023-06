El novio de Sofía “Jujuy” Jiménez rompió el silencio tras ser acusado de infiel

El joven fue descubierto a los besos con otra mujer en un boliche de Río de Janeiro lo que terminó en un descargo de la modelo en redes sociales.

Horas atrás, trascendió el rumor de que el novio de Sofía “Jujuy” Jiménez, Bautista Bello, había engañado a la modelo en Río de Janeiro. El hecho fue luego confirmado por Sofía mediante un video llorando y relatando lo que sucedió.

En diálogo con Ciudad.com, el joven fue consultado sobre la foto que se difundió donde aparece a los besos con una chica. “En este momento no estoy en condiciones de hablar”, dijo Bautista sobre el escándalo donde está envuelto.

Además, cuando le ofrecieron si quería confirmar o desmentir las versiones o comentar algo sobre el descargo de la modelo en redes, Bautista Bello eligió no decir nada: “Gracias por el espacio, pero por ahora no tengo nada para decir”.

El descargo de “Jujuy” Jiménez

Luego de ver la foto que se filtró de su pareja con otra mujer, Sofía “Jujuy” Jiménez decidió publicar un video: “Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”, expresó.

“Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es… lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo. Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, agregó la influencer.

(Canal26)