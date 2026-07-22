El Municipio y la Provincia unen esfuerzos para captar financiamiento y fortalecer el desarrollo local

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la Provincia firmaron un convenio de cooperación institucional que establece las bases para promover la política de internacionalización de los gobiernos locales, fortaleciendo las capacidades de gestión y el desarrollo sostenible del territorio provincial.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y el fortalecimiento de los vínculos regionales, “agradezco a Belén y Carolina por esta presencia y la voluntad de construcción política y cívica, que tiene que ver con unir voluntades de pueblos que tienen la misión de integrarse y lograr las mejores condiciones para que podamos tener proyectos comunes”, expresó.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó el contexto regional en el que se inscribe este acuerdo y puso como ejemplo los avances del Corredor Bioceánico, “estamos trabajando activamente en esta gran ruta de la integración, celebrando que hace aproximadamente cinco días se completó la construcción de un puente que une Paraguay con Brasil, una ruta alternativa desde San Pablo hasta Iquique, pasando por Jujuy, integrando regiones, y esto dará impulso para muchos proyectos”.