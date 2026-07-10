El municipio y el Concejo Deliberante analizan 14 proyectos del Presupuesto Participativo

Un total de 14 proyectos de obras presentados en el marco del programa Presupuesto Participativo fueron sometidos a una segunda instancia de evaluación conjunta entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Planificación y Ambiente, busca promover la participación de los vecinos en la definición de obras prioritarias para sus barrios.

La reunión se llevó a cabo en dependencias de la Secretaría de Planificación y Ambiente y fue encabezada por la secretaria Adriana Díaz. Participaron además los concejales Néstor Barrios, Liliana Giménez y Anahí Paredes, junto al equipo técnico encargado del análisis de las propuestas.

Al respecto, Adriana Díaz explicó, “estamos en la segunda etapa del Presupuesto Participativo, evaluando los proyectos junto al Concejo Deliberante y el Ejecutivo, verificando los avales y el compromiso de los vecinos”. Asimismo, destacó que “la participación ha crecido; los centros vecinales han trabajado activamente y es gratificante ver el involucramiento de la comunidad”.

La funcionaria señaló que este proceso permite a los vecinos intervenir de manera directa en la definición de una parte del presupuesto municipal, priorizando proyectos con impacto social y sostenibilidad. En ese sentido, remarcó que la evaluación cuenta con acompañamiento técnico y la participación de representantes de distintos sectores, con el objetivo de seleccionar propuestas viables y beneficiosas para la comunidad.

Díaz recordó además que, durante la primera etapa, los proyectos fueron analizados por el Consejo Asesor de Planificación, integrado por José Ortiz, en representación de la Cámara de Turismo; la contadora Patricia Vacaflor, por la Universidad Nacional de Santiago del Estero; y el doctor Mario Yapur, por la Unión de Empresarios.

Por su parte, el concejal Néstor Barrios consideró que el Presupuesto Participativo “es una herramienta que la Municipalidad pone a disposición de los vecinos y de los centros vecinales para que puedan desarrollar proyectos”. En ese marco, destacó el compromiso demostrado durante el proceso al señalar que “se observó un importante trabajo junto a los vecinos para reunir los avales y formular propuestas con seriedad y planificación”.

A su turno, la concejala Liliana Giménez sostuvo que el programa constituye “la única parte del presupuesto municipal donde los vecinos tienen intervención directa”, y valoró especialmente que, además de la ubicación y las características de cada proyecto, se analice su impacto social y la posibilidad de que sea sostenible en el tiempo.

“Es importante que los vecinos se apropien de estos espacios, los cuiden y contribuyan a evitar hechos de vandalismo, para que puedan mantenerse activos y generar un verdadero beneficio para la vida del barrio”, expresó.

Finalmente, la concejala Anahí Paredes destacó la convocatoria realizada al Concejo Deliberante para participar de la evaluación y afirmó que ello fortalece la transparencia del proceso. En ese sentido, señaló que el acompañamiento técnico permite evaluar las propuestas con criterios objetivos y brindar garantías tanto a los vecinos como a las instituciones participantes.

Asimismo, remarcó que en la instancia de evaluación intervienen concejales tanto del oficialismo como de la oposición, lo que aporta pluralidad al proceso. “Desde una mirada constructiva, siempre vamos a acompañar aquellos proyectos que sean positivos, beneficiosos para los vecinos y que cuenten con un estudio que garantice su viabilidad”, concluyó.